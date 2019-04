La carrière de Nassim Ben Khalifa (27 ans) est en train de prendre une drôle de tournure: le champion du monde M17 de 2009, mis de côté par le FC Saint-Gall, est en effet parti au bras de fer. S'estimant victime de discrimination, il a déposé une plainte contre son club.

Le dossier est parvenu sur le bureau du juge unique du Tribunal de district de Saint-Gall vendredi, mais le jugement a été placé en délibéré. Accompagné de deux avocats, le joueur a expliqué à l'ATS que «dans le football professionnel, chaque entraînement compte».

Or, si Nassim Ben Khalifa peut certes s'entraîner avec l'équipe première du FC Saint-Gall durant la semaine, il est écarté de la dernière séance précédant les matches, son entraîneur Peter Zeidler ne comptant plus sur lui. Du coup, il s'estime «isolé et ignoré», ce qui représente «une grosse charge psychologique» pour lui.

Contrat jusqu'en 2020

Arrivé à Saint-Gall en 2017, Ben Khalifa a un contrat valable jusqu'en juin 2020 avec le club de Suisse orientale. Il avait exigé comme mesure conservatoire que le club le réintègre à la totalité des entraînements de l'équipe première.

L'avocat du FC Saint-Gall, lui, voit les choses d'un autre œil. Il a en effet précisé que si Ben Khalifa n'appartenait plus au cadre de la première équipe saint-galloise, c'était avant tout pour des raisons sportives. Il considère qu'il n'y a aucune atteinte à son statut d'employé, et que ce qui arrive à Ben Khalifa fait partie des risques du métier. (nxp)