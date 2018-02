Bernard Challandes est-il sur le point de tenter une deuxième expérience de sélectionneur à l'étranger? Selon certaines sources kosovares, il pourrait en effet être annoncé comme le nouveau coach du Kosovo au début du mois de prochain.

Âgé de 66 ans, le Neuchâtelois n'a plus dirigé d'équipe depuis son expérience à la tête de la sélection d'Arménie (2014/15). Challandes, qui a entraîné La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Young Boys, Servette, Zurich, Sion, NE Xamax, Thoune et Young Boys au cours de sa carrière, avait aussi été un sélectionneur à succès de l'équipe de Suisse M21 (2001/07).

Bernard Challandes (66), is the name who is expected to be announced as the head coach of our NT at the beginning of next month. That's what latest rumors say. #Kosova pic.twitter.com/iyaYyc7pmt