A court et moyen terme, Bernhard Heusler a pris deux décisions importantes le concernant et au sujet de l'Association suisse de football (ASF). Concrètement, il se retire, avec effet immédiat, du Comité central de l’ASF et annonce déjà qu'il ne se présentera pas aux élections fixées au printemps 2019, où il s’agira de nommer le successeur de président actuel, Peter Gilliéron.

Ces décisions s'inscrivent en lien avec le mandat que la société de conseil HWH de Heusler a reçu vendredi dernier de la part du Comité central de l’ASF, concernant l'analyse des structures et des processus organisationnels autour de l'équipe nationale A masculine. A l'origine, il était prévu que Heusler, en tant que membre de ce Comité, se retire temporairement pendant la durée de son mandat pour l’ASF. Il est cependant arrivé à la conclusion que lui et son associé Georg Heitz pourraient travailler de manière plus indépendante s'il n'était pas en même temps membre du Comité central.

En annonçant, d’autre part, qu'il ne briguera pas la succession de Peter Gilliéron, Bernhard Heusler (54 ans) lève sans équivoque les doutes sur l'intérêt personnel qu’il pourrait porter à la présidence de l’ASF. «Si une hypothétique candidature de ma part restait ouverte, cela ne pouvait pas être dans l'intérêt de la bonne marche et de l’indépendance du mandat, a expliqué l'ancien président de l'ASF. Nous sommes d'avis que toute ambition de notre part, concernant n’importe quel poste à l’ASF, ne peut être conciliée avec nos activités de conseil. De plus, une telle spéculation pourrait nuire à la recherche d'un président adéquat pour l'avenir. Le positionnement et la sélection des candidats peuvent prendre plusieurs mois. Un processus démocratique qui ne doit pas être perturbé.»

Peter Gilliéron a annoncé vendredi qu'il présidera, comme prévu, l’ASF jusqu'au 30 juin 2019. Il ne se présentera toutefois pas pour un cinquième mandat devant l'Assemblée des délégués de l’ASF à la mi-mai 2019.