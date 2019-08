Comme bien souvent, Leeds United a régalé ses fans, samedi dernier, en Championship. La troupe du légendaire Marcelo Bielsa s’est imposée 0-3 à Stoke City, avec 65% de possession de balle, en s’échangeant 595 passes, en tirant 21 fois au but et en cadrant 10 envois. Oui, rien que ça. Elle trône actuellement en tête de la 2e division anglaise avec quatre victoires et un nul.

Le week-end dernier, les «Peacocks» ont réussi à inscrire un 0-2 de toute beauté, conclu par l’ailier d’Ezgjan Alioski, au terme d’une action collective de grande classe. L’international macédonien au bénéfice d’un passeport suisse, formé à YB dès 2005 et qui a évolué au pays jusqu’en 2017, a mis la touche finale à une séquence magnifique, reprenant au deuxième poteau un centre de Patrick Bamford.