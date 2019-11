C'est à une scène rare qu'on a assisté dimanche soir à Pristina, juste avant le coup d'envoi du match éliminatoire pour l'Euro entre le Kosovo de Bernard Challandes et l'Angleterre de Gareth Southgate.

Lorsque les premières notes du célèbre «God Save the Queen» (l'hymne anglais) ont retenti dans le ciel kosovar, les 13'500 spectateurs du Stade Fadil Vokrri - du nom de l'ancien président de la Fédération, décédé en juin 2018 - ont brandi des petits drapeaux anglais qui avaient été préparés sur chacun des sièges. Sur une banderole déployée, on pouvait lire «Bienvenue et respect». Et les noms des joueurs anglais ont été hurlés par le public kosovar à l'énoncé du speaker.

Every Kosovo fan holds up an England flag during the national anthem, while a giant 'Welcome & Respect' banner is shown behind the goal. After all the crap in Bulgaria maybe just maybe there is some class left in football.#KOSENG #FA #ENGLAND #KOSOVO #PRISHTINA #FADILVOKRRI pic.twitter.com/Lw6FVZ4uNA — England Brotherhood Fans (@FansBrotherhood) November 17, 2019

Si les supporters kosovars ont accueilli les «Three Lions» aussi chaleureusement, c'est pour exprimer leur reconnaissance à l'égard de l'Angleterre, pour le rôle que cette dernière a joué sous l'égide de l'OTAN durant la guerre pour l'indépendance du Kosovo. Suite à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, le conflit entre le Kosovo et la République fédérale de Yougoslavie (future Serbie) a éclaté en mars 1998 et a duré plus d'un un an, jusqu'à ce que les bombardements de l'OTAN y mettent fin en juin 1999. 13'000 personnes, dont 11'000 kosovars, ont perdu la vie durant cette guerre.

Certains spectateurs ont aussi tenu à montrer leur solidarité avec les joueurs anglais, qui avaient été victimes de cris racistes lors de leur déplacement en Bulgarie: «Le racisme n'a pas sa place au Kosovo. Notre maison est la maison de nos amis. Bienvenue à notre bien-aimée Angleterre», pouvait-on lire dans les tribunes du stade de Pristina.

I served in Pristina, Kosovo during the Balkans War. Respect to them tonight with all the crowd holding up England flags during our National Anthem. #respect pic.twitter.com/0ZMwjNiDk9 — Neil Willis (@neilawillis) November 17, 2019

Sur le terrain, les Anglais ne se sont pas laissé envahir par leurs sentiments. Ils se sont ainsi imposés 4-0, profitant de l'écroulement physique des Kosovars en fin de match, et faisant subir à ces derniers leur première défaite (en neuf matches) dans leur nouveau stade.

Malgré cela, il y a fort à parier que les Anglais seront toujours bien accueillis à Pristina.