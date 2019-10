Samedi soir, l'Italie recevra la Grèce et tentera de décrocher une septième victoire consécutives dans les éliminatoires pour l'Euro. Mais la Squadra ne sera azzurra que par le nom: elle jouera en effet... en vert!

Un kit spécial, appelé «Renaissance», a en effet été choisi par l'équipementier de l'Italie (Puma) pour mettre en valeur le travail de formation accompli au sein de la Fédération italienne de football (FIGC). Et ce kit est à dominance verte! «Le vert symbolise l'immense travail que nous sommes en train d'accomplir avec nos jeunes joueurs, a justifié le président de la FIGC Gabriele Gravina. Nous voulons célébrer la renaissance du football italien avec une couleur qui ne remplace pas le bleu, mais qui le rend plus lumineux.»

???? President @gagravina’s comments on the new #Renaissance Kit: "The green symbolises the great work we’re doing with our young players. We want to celebrate the Renaissance of Italian football with a colour that does not replace blue, but makes it even brighter." https://t.co/aiJYf55xn2