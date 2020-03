Billy Gilmour ressemble à un junior C surclassé, physique de moustique et coupe de cheveu façon pic-vert tombé du nid. Puis le match commence et il devient un géant. C’est ainsi que, mardi dernier, le gamin de Chelsea a estomaqué toute l’Angleterre en enfilant de costume de chef d’orchestre lors de la victoire des Blues en Cup face à Liverpool (2-0).

Sacré «homme du match», Billy Gilmour avait-il profité de l’insouciance qui porte parfois les débutants? L’Écossais a répondu magistralement par la négative, dimanche, en éclairant à nouveau la démonstration de Chelsea contre Everton (4-0).

? First Premier League start

? 4-0 victory

? Man of the Match display



What a day for Chelsea's 18-year-old midfielder Billy Gilmour ???? pic.twitter.com/Sp6NqWVNWA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 8, 2020

Bilan chiffré de sa semaine: deux titularisations, deux victoires, deux trophées d’«homme du match». Pas mal pour un freluquet qui n’avait jusque-là que neuf minutes de Premier League dans les crampons. Mais pas grand-chose par rapport à l’hommage reçu dimanche de la part d’un homme d’habitude si avare en compliments: l’inénarrable Roy Keane.

«J’étais assis tranquillement chez moi, mardi, à boire une tasse de thé avec des chocolats. Je n’avais même pas mis le son de la télévision, a expliqué l’ancien vigile de Manchester United depuis sa chaise de pundit pour «Sky». Le match a débuté et je me suis littéralement levé de mon fauteuil. Mais qui est ce gamin? Il est fantastique.»

Proud moment to make my full Premier League debut this afternoon! Another big win and a great team performance at the Bridge! #COYB ???? pic.twitter.com/WlEkZ0t3g7 — Billy Gilmour (@billygilmourrr) March 8, 2020

Et Roy Keane d’énumérer ensuite tout ce qu’il lui a plu chez celui qui avoue «s’être beaucoup inspiré de Cesc Fabregas». «Il a la technique, l’intelligence tactique, le calme. En fait, il a tout. Je n’avais pas vu une performance pareille depuis longtemps. Après son début tonitruant, je l’ai scruté pendant 90 minutes. Tout ce qu’il a fait était juste. J’avais sous les yeux un joueur de classe mondiale.»

Cinq jours plus tard, Frank Lampard a bien cherché, après la fessée infligée à Everton, à ne pas trop encenser sa nouvelle pépite. Mais le manager des Blues peinait à cacher sa stupéfaction au micro de Chelsea TV. «Aujourd’hui, j’ai d’abord aligné Billy en sentinelle et il a été brillant. Puis il est monté d’un cran, en piston. Et d’un coup, je le retrouvais presque tout le temps dans les seize mètres adverses pour finir les actions. Son intelligence de jeu est formidable.»

.@billygilmourrr has talked us through the moment Frank Lampard told him he'd be moving over to the senior squad... ???? pic.twitter.com/eKIgbXoN4i — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2020

Alors bien sûr, Billy Gilmour a encore tout à prouver. «La suite va être compliquée car il a placé ses standards très très haut», résume Roy Keane. Mais avec Lampard sur le banc. Fabregas comme exemple et Jorginho en voisin d’entraînement quotidien, le gamin d’Irvine a tout pour devenir le patron du milieu de terrain anglais des dix prochaines années. On parie?

Mathieu Aeschmann