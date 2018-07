L’affaire avait fait grand bruit : «Voulons-nous vraiment des binationaux?», avait déclaré Alex Mieschler, secrétaire général de l’ASF au lendemain de l’élimination de de la Suisse à la Coupe du monde. Granit Xhaka, un des leaders de la sélection suisse, avait dans la foulée exprimé sa déception et le sentiment d’avoir été trahi par de tels propos.

Regrets exprimés et erreur avouée

Le Président de l’Association suisse de football (ASF), Peter Gilliéron, a enfin pris position à ce sujet aujourd’hui à l’issue de la séance du comité central: «Nous regrettons profondément que les citoyennes et citoyens doubles nationaux se soient sentis discrédités et désavoués à la suite d’une interview donnée par le secrétaire général de l’ASF. L'intégration et la promotion de tous les footballeuses et footballeurs, indépendamment de leur origine et de leur nationalité, est un principe directeur et fondamental de notre association».

Remise en question des rôles

Le Président central de l’ASF admet aussi que des erreurs ont été commises. Il est conscient de leur impact mais souligne que ceci n’a jamais été souhaité. «Nous avons profité de cette semaine pour discuter et analyser ce qui s’est passé», conclut Peter Gilliéron. «Nous allons nous livrer à une analyse approfondie, dans tous les domaines, au cours des semaines à venir. Une remise en question des rôles et des responsabilités sera aussi mise à l’ordre du jour.» (nxp)