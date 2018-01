Marco Streller n’a pas oublié le 7 juin 2015. Ce dimanche-là, l’attaquant du FC Bâle disputait son tout dernier match dans le monde professionnel, cette fameuse finale de Coupe de Suisse face à Sion, au Parc Saint-Jacques. Le problème, c’est qu’il est tombé sur un immense Léo Lacroix, qui l’a dominé de la première à la dernière minute. Depuis, Marco Streller est devenu directeur sportif du FCB.

Confrontés à l’urgence d’un recrutement dans le secteur défensif depuis le départ de Manuel Akanji à Dortmund, les Rhénans ont donc tout naturellement pensé à Léo Lacroix, lequel est très intéressé par l’idée de rejoindre le Parc Saint-Jacques. Un contact a été établi entre le club champion de Suisse et le joueur, ainsi qu’avec son entourage, et les premiers retours sont positifs.

Pas de retour à Sion

Avant la trêve hivernale, le défenseur central, expulsé face à Lyon, avait d’ailleurs été prié par les dirigeants stéphanois de se trouver un nouveau club. L’ASSE, en grande difficulté dans le championnat de France, s’est très clairement mis en chasse d’un renfort dans l’axe. Stefan Mitrovic avait signé avant d’être recalé à la visite médicale. Pendant ce temps, Lacroix était en contact avec Sion pour un retour à Tourbillon, le lieu où il s’est révélé. Le risque que ce come-back ait pu être interprété comme un pas en arrière dans sa carrière l’a cependant freiné, malgré l’insistance du club valaisan. Au bénéfice d’offres de Turquie et de deuxième division anglaise, en plus de celle du FC Bâle, le Vaudois de 25 ans a quelques portes de sortie intéressantes, mais sa situation a évolué au point que les dirigeants stéphanois font désormais tout pour gagner du temps. Aucun défenseur central n’est en effet arrivé pour l’instant à Geoffrey Guichard et Lacroix a joué, un peu par défaut, les premiers matches de l’année, se montrant convaincant. Titulaire trois fois sur quatre, il a pu faire étalage de ses qualités physiques et d’interception, notamment face à l’OGC Nice de Mario Balotelli, dimanche dernier.

Le discours a changé

En trois semaines, le discours des responsables de l’ASSE a changé du tout au tout, mais le recrutement éventuel de Neven Subotic pourrait faire évoluer la donne. Si le Serbe du Borussia Dortmund venait à signer, il est alors fort probable que Lacroix obtienne son bon de sortie, qui le conduirait probablement à Bâle, soit en prêt avec option d’achat, soit plus probablement en transfert sec.

Mais le FCB, prudent, active évidemment d’autres cartes. L’une d’elles pourrait d’ailleurs conduire le club rhénan à… Neven Subotic lui-même, selon d’autres indiscrétions de couloir. Eray Cümart, prêté à Sion, est toujours dans le viseur. Léo Lacroix se retrouve donc au centre d’un jeu assez complexe, dont il aimerait sortir avec un contrat à Bâle. À quatre mois de la Coupe du monde, ce serait un sacré atout pour sa candidature auprès de Vladimir Petkovic. (nxp)