Après deux victoires contre les Romands Xamax et Sion, le FC Bâle, qui semblait relancer pour la course au titre contre YB et Saint-Gall, a trébuché sur le terrain de Lugano 2-1 mercredi soir.

Deux buts en six minutes

Dans un match longtemps fermé, ce sont les hommes de Maurizio Jacobacci qui ont ouvert la marque, grâce à Alexander Gerndt à la 73e minute. Les Luganais qui ont même vu double six minutes plus tard, quand Filip Holender a marqué le 2-0 (79e).

Nerveux, les Bâlois ont alors tout tenté, trop parfois, jusqu’à l’expulsion d’Omar Alderete à la 89e minute, pour un deuxième carton jaune (les Bâlois en ont reçu six).

Loin des leaders

Dans les arrêts de jeu, Arthur Cabral a remercié son équipe pour la prolongation de son contrat (jusqu’en 2023) signée lundi, mais il était trop tard.

Cette défaite place désormais les joueurs de Marcel Koller à six points du leader, YB, et à cinq points du deuxième, Saint-Gall, qui joue mercredi soir à Neuchâtel.

Pour les Tessinois, ces trois points leur permettent de s’éloigner presque définitivement de la place de barragiste.

Yv. D.