Usain Bolt n'a jamais caché son immense passion pour le football ni sa volonté de se lancer dans une folle reconversion une fois sa carrière athlétique terminée. S'il a souvent brouillé les pistes ces dernières années, l'octuple champion olympique semble désormais prêt à passer du tartan au gazon. Six mois après avoir pris sa retraite athlétique à la fin des Mondiaux de Londres.

«J'ai signé avec une équipe de football», a-t-il annoncé en fin de soirée sur Twitter dimanche. Sans dévoiler le nom de la formation élue. Maître du suspense - et du marketing - le Jamaïcain a promis qu'il indiquerait l'identité du club mardi à 9h. S'agit-il d'une nouvelle diversion ou Usain Bolt va-t-il vraiment porter le maillot d'un effectif professionnel?

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT ???? pic.twitter.com/iFTlWxfy7x