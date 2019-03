Denis Meylan dit «Bouillon» manque rarement l'occasion d'aller s'encanailler par monts et par vaux. Autant dire que la Géorgie, avec son histoire, sa cuisine et son accueil incomparables, à exactement 3107 km de chez nous, avaient donc tout pour le séduire. Clairement dans son «top 5 personnel».

On a croisé et tendu notre micro à l'humoriste, animateur, auteur et comédien vaudois, à quelques heures du vrai but de son voyage: la partie de qualification pour l'Euro 2020 entre la Géorgie et la Suisse. A savourer en vidéo et avec l'accent. (nxp)