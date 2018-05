L'encadrement de la Mannschaft a envoyé un message de soutien au portier allemand de Liverpool Loris Karius après sa prestation catastrophique en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid samedi (1-3), a annoncé l'entraîneur de gardiens Andreas Köpke. «Nous avons essayé de l'aider à se relever et nous lui avons écrit qu'il devait garder la tête haute», a révélé l'ancien international.

Le sélectionneur Joachim Löw, le manager de l'équipe Oliver Bierhoff et Köpke, actuellement en stage de préparation du Mondial-2018 avec l'équipe dans le nord de l'Italie, ont cosigné ce SMS envoyé après le match.

Kikiki #Benzema's bizarre goal against #Liverpool.

I think #Karius should quit football and become a Grade 1 teacher.

Gareth Bale is the king of the jungle this time.

While Ronaldo didnt score today, however his presence meant a lot to Real Madrid.#UCLfinal pic.twitter.com/CePHAvBi0D