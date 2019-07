Dans son édition de vendredi, «Le Nouvelliste» explique ne pas avoir accédé à la requête de levée du boycott demandée par le FC Sion. La contrepartie demandée par le club de La Porte d’Octodure? Une page hebdomadaire rédigée par le club lui-même sous une forme à définir. Selon nos informations, la demande portait même sur la page 3 du cahier sportif du quotidien et la direction du journal n’a pas répondu favorablement. Ainsi le blocus se poursuit jusqu’à nouvel avis.

Sans parler de liberté de la presse ou de droit à l’information qui devraient être inaliénables, répondons déjà à une question fondamentale: le FC Sion a-t-il le droit de prendre une telle mesure de boycott d’un média? Pour y répondre, les directives de la Swiss Football League sont on ne peut plus claires. Au «Chapitre III: Mesures à prendre à l’égard des représentants des médias, Article 9 – Conditions d’accréditation», on peut y lire: «Il appartient en principe au club recevant de régler l’accréditation ainsi que la réglementation et le cas échéant, la restriction au droit d’accès de tous les représentants des médias conformément aux règles d’accès applicables dans son stade de domicile.»

Immobilisme de la SFL

Selon ces directives qui sont entrées en vigueur en juin 2013, le FC Sion peut donc décider des journalistes qu’il souhaite voir à ses matches. Tout juste peut-on être surpris qu’après une année de boycott, la Swiss Football League n’ait pas réagi en modifiant ses propres lois. Le journal valaisan va d’ailleurs prendre contact avec la SFL ces prochains jours pour attirer son attention sur ce cas. «Pour l’heure, nous pouvons simplement constater cette situation, nous a répondu Philippe Guggisberg, responsable de la communication de l’organe faîtier en nous renvoyant aux directives précédemment citées. L’an dernier c’était déjà un thème et c’est toujours le cas.»

Et devant la loi suisse? Selon un avis juridique récolté ce vendredi, il n’existe aucune restriction. «Dans le droit suisse, il n’y a rien qui pourrait l’empêcher de faire ce qu’il veut en terme d’accès aux journalistes. Et je doute qu’il y a une disposition particulière à ce sujet dans le droit valaisan.» Pour cet avocat, il n’y a qu’une possibilité pour que le club soit dans son tort: «Si le contrat de location entre la ville, propriétaire du stade, et le club précise quelque chose à ce point. Et je doute très fortement que ce soit le cas.» Contactée, la ville de Sion se refuse à tout commentaire à ce sujet car elle «ne parle pas de la vie des clubs».

Bref, sans parler de liberté de la presse, droit à l'information et autres grands principes, Christian Constantin est dans son bon droit à tous les niveaux. D'un point de vue purement légal, du moins.