Plusieurs buts le matin à l’entraînement, des éclats de rire avec ses potes Denis Zakaria et Manuel Akanji: Breel Embolo est prêt pour l’interview, dans le calme feutré de l’Hôtel Panorama de Feusisberg.

- Breel, déjà, comment va cette cuisse qui vous a fait souffrir?

Ça va. Je suis dans les plans. J’ai toujours un petit point où j’ai un peu de douleur, mais ça va. Je bouge bien aux entraînements. Chaque jour, j’en fais un peu plus. Surtout, je suis libre dans la tête, je n’y pense pas. C’est le plus important.

- Vous serez à 100% à la Coupe du monde?

Oui. Enfin, 100%, on ne sait jamais. Mais je vais bien. Si quelque chose arrive, c’est une rechute. Et je ne veux pas y penser.

- Vous allez être papa pour la première fois après la Coupe du monde et là, vous allez passer 40 jours loin de tout. Vous vous préparez comment?

Comme toujours. Ça fait deux ans que j’habite en Allemagne, j’ai l’habitude de contrôler ces choses. On vit dans une génération qui utilise parfaitement son smartphone, vous savez (rires). Je vous remercie de vous inquiéter, mais j’ai la tête complètement libérée pour aller jouer ce grand tournoi. On parle d’une Coupe du monde, un événement tellement important.

- Votre temps libre, vous allez l’occuper comment? Quand vous ne serez pas sur votre smartphone, on veut dire…

Un peu de tout (rires)… On joue aux cartes avec Manuel Akanji, Granit Xhaka et Silvan Rudolf, le chef matériel. Sinon, on a une PlayStation, des livres, l’ordinateur… Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m’ennuyer! Et puis il y a le repos, le sommeil. Je vais essayer de profiter de ces 40 jours, surtout au niveau du travail. Pouvoir participer à un tournoi comme ça, c’est l’occasion de progresser. C’est surtout dans cette optique que je pars, plutôt que de me demander comment passer le temps (sourire).

- Vous avez peut-être suivi la polémique concernant Adrien Rabiot, qui a refusé d’être réserviste. Vous pourriez imaginer le faire, ça?

Je ne crois pas… Surtout qu’on parle d’une Coupe du monde, quand même! C’est immense. Quand tu es jeune, la première chose dont on te parle, c’est la Coupe du monde ou l’Euro. Après, ça devient ton métier, mais ça ne change rien. Pour Rabiot, il faudrait savoir ce qui s’est passé avant, ce qu’on lui a promis. Mais a priori, je ne comprends pas. Avoir la possibilité de vivre une Coupe du monde, c’est quelque chose de trop grand.

- Tiens au fait, qui va gagner cette Coupe du monde?

La Suisse, j’espère! Et après, je m’en fiche contre qui on gagne.

- Cette confiance-là, c’est celle de cette jeune génération? Depuis mardi, on voit quinze joueurs qui rigolent ensemble, qui se chambrent. Ce n’est donc pas un mythe, ce «Team Suisse» qui s’entend bien?

On a un groupe qui s’entend vraiment bien, mais pas que les jeunes! Cette équipe, c’est un mélange parfait entre les anciens et les nouveaux. On essaie de pousser les vieux au bout (rires). On s’entend très bien, pas seulement quand on est en sélection, mais aussi en dehors. Plusieurs fois, on s’écrit, on prend des nouvelles. Quand l’un d’entre nous marque, on le félicite. C’est sympa, ça fait du bien.

- Vous avez un groupe WhatsApp avec tous les joueurs de l’équipe de Suisse?

Non. Enfin oui. On en a un quand on est en rassemblement, mais dès que la sélection est finie, tout le monde en sort. Après, c’est individuel. J’ai beaucoup de contacts avec Akanji, avec les joueurs de Gladbach, Sefe (ndlr: Seferovic), Shaqiri… On s’écrit souvent, on se félicite vite fait. C’est deux ou trois messages. «Félicitations pour le but, la victoire» ou «On a lu que tu as eu quelque chose, c’est grave?». On ne s’écrit pas tous les jours, mais quand il y a quelque chose de spécial. Cette équipe de Suisse, c’est une petite famille.

- A 21 ans, vous avez joué un Euro, une Coupe du monde bientôt, vous allez être papa dans quelques semaines… Vous n’avez pas peur de vous ennuyer après tout ça?

Non (rires). J’ai encore envie de progresser, j’ai plein de belles choses à accomplir.

Pendant l'interview, la bonne humeur régnait entre notre journaliste et Breel Embolo. Image: Valeriano Di Domenico.

- Cette année, pour la première fois, il y a eu des articles négatifs sur vous. Des paroles de votre entraîneur à Schalke ont été reproduites dans les journaux, interprétées… Vous réagissez comment?

Ça ne m’intéresse pas trop. Je n’ai aucun journal sur mon téléphone. Vous savez, Instagram et Facebook me prennent beaucoup de temps (rires)! C’est intéressant de voir ce que les gens pensent, pas seulement les médias. Mais à la fin de la journée, tu es tout seul face à tes objectifs et ça, il ne faut jamais l’oublier. Si j’ai mal travaillé, je le sais. Si j’ai bien travaillé, aussi.

- Les notes dans les journaux, vous les lisez?

Non, pas vraiment… Je vous promets, vous pouvez prendre mon téléphone, je n’ai aucun journal dessus! Après, il faut savoir prendre les critiques, les accepter pour progresser. Y compris dans les bons matches. Je vais vous donner un exemple...

- Lequel?

Mohamed Salah. Vous vous rappelez comment il s’est fait déchirer par les journaux lorsqu’il jouait à Chelsea? Ou même ailleurs… Il a bien travaillé, il a gardé la tête sur les épaules et il a progressé. Et ça paie aujourd’hui, regardez où il est.

- Ce niveau-là, celui de Mohamed Salah, vous pouvez l’atteindre?

Oui. En tout cas je vais tout faire pour y arriver. (Le Matin)