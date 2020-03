Comme quoi il suffit parfois de revenir au basic: acheter un vrai joueur de football, technique, collectif et inspiré. En posant 60 millions de francs sur la table fin janvier pour acheter Bruno Fernandes, Manchester United comptait bien avoir enrôlé un vrai meneur de jeu. L’homme capable de faire oublier, à terme, le fiasco Paul Pogba. Mais les dirigeants mancuniens ne pensaient pas être comblés si vite. En seulement un mois et six matches, le milieu Portugais a déjà empilé trois buts et deux assists. Des stats qui ne sauraient dire en plus sa formidable influence sur la jouerie des Red Devils.

«Il marque, crée des occasions pour lui et les autres, s’est lâché Ole Gunnar Solskjaer dimanche après le nul obtenu à Everton (1-1). Cet après-midi, il a été surveillé de très près en deuxième mi-temps, ils lui ont réservé un traitement de faveur. Et pourtant, il a encore failli nous offrir le but décisif en fin de match. C’est le type de joueurs qui arrive à être dangereux en permanence dans les trente mètres adverses. Et en plus, il bonifie ses coéquipiers. D’abord par son enthousiasme à l’entraînement, il veut toujours le ballon. Ensuite, par son sourire qui fait du bien à tout le monde.»

Un sourire qui n’intéresserait personne si l’ancien maître à jouer du Sporting – 28 buts en six mois avant son transfert! – n’était pas avant tout un formidable technicien au service du collectif; ce que n’était plus vraiment Paul Pogba. La nuance n’a d’ailleurs pas échappé à Rio Ferdinand, qui en connaît un rayon sur les joueurs d’exception et leur orgueil.

What a goal from @ighalojude



First goal for the red devils. pic.twitter.com/L8ANGbRQLm — Thanos Papa (@steveabbey_) February 27, 2020

«C’est encore un peu tôt pour affirmer qu’il est la solution à tout. Mais Bruno Fernandes est une bouffée d’air frais. On voit tout de suite qu’il aime le foot et veut jouer, faire jouer, sans aucune espèce de vanité, décrit l'ancien défenseur sur sa chaîne Youtube. Il a tout du joueur qui améliore son voisin. Son impact peut être énorme. On le voit par exemple avec Juan Mata, qui semble avoir enfin retrouvé une relation technique préférentielle.» Sans doute parce que les deux cousins ibériques parlent le même football, ce jeu créatif qui avait déserté Old Trafford depuis trop longtemps.

Enfin pour ne rien gâcher à son talent, Bruno Fernandes est arrivé en Angleterre dans une forme olympique. Selon le Daily Mail, qui cite un membre du staff, MU lui avait en effet concocté un programme de mise à niveau physique pour lui permettre de s’acclimater à l’intensité de la Premier League. Il a été rapidement jeté à la poubelle, le staff s’avouant «bluffé» par son état de forme. Voilà qui est plutôt rassurant alors que les Red Devils attaquent une semaine décisive avec un 8e de finale de Cup contre le Derby County de Wayne Rooney avant d'accueillir City, dimanche, pour le derby de Manchester.

Mathieu Aeschmann