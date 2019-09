Mercredi soir au Parc Saint-Jacques. On jouait la 50e minute du match Bâle - Zurich. Le score était de 1-0 en faveur des Rhénans, quand l'attaquant genevois du FCB Kevin Bua, à mi-terrain, s'est fait l'auteur d'une vilaine faute sur le Zurichois Simon Sohm. Un tacle par derrière, et la semelle de Bua est venue percuter l'arrière de la cheville de Sohm.

Cette faute méritait clairement l'expulsion, mais l'arbitre Alain Bieri ne l'estime pas ainsi et ne sanctionne Bua que d'un carton jaune. 72 secondes plus tard, le même Bua, lancé dans la profondeur par Campo, inscrivait le 2-0 pour Bâle. Alors qu'il aurait déjà dû être aux vestiaires, il enterrait définitivement Zurich, qui finira par s'incliner 4-0.

La VAR aurait dû intervenir

Pour Sébastien Pache, ancien arbitre FIFA, la faute méritait clairement rouge. «Une expulsion éventuelle repose sur quatre critères, détaille-t-il. La dangerosité pour l'adversaire, l'intensité, la possibilité de jouer le ballon ou non, et enfin la vitesse. Si on prend ces quatre critères en compte, tous sont en défaveur de Bua, qui aurait donc dû être expulsé.»

Bien. M. Alain Bieri s'est donc trompé. «Mais d'où il était placé, il n'a peut-être pas vu la semelle de Bua toucher son adversaire au-dessus de la cheville, nuance Sébastien Pache. Et là, la VAR aurait dû intervenir, puisque les expulsions supposées font partie des scènes à analyser. M. Bieri a sorti son carton jaune très vite, trop vite peut-être, mais la VAR aurait dû lui conseiller d'aller consulter l'écran vidéo, qu'il puisse se faire lui-même son idée.»

On ne sait pas si l'expulsion aurait changé grand-chose au résultat final, tant Zurich est apparu faible mercredi à Bâle. Toujours est-il que la faute de Bua méritait d'être sanctionnée plus sévèrement par M. Bieri.

Renaud Tschoumy