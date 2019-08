Tous les footballeurs en ont déjà rêvé. Evan Melo, 26 ans, l’a concrétisé samedi. Face au Stade Nyonnais, pour le compte de la deuxième journée de Promotion League, le Romand du FC Köniz, vainqueur au final 3-2, a marqué directement sur le coup d’envoi du match. Le scénario parfait pour un attaquant: un tir, une lucarne et un but après à peine une seconde de jeu. L’attaquant, qui n'exclut pas avoir battu un record, nous raconte un exploit à l’aveugle mais quand même prémédité…

Evan Melo, avez-vous fait exprès de marquer ce but extraordinaire?

En fait, c’est quelque chose que je tente depuis au moins dix ans maintenant. J’ai toujours le ballon à l’engagement, car j’occupe un poste offensif. Alors je regarde le gardien, que je tire ou non. Si j’en ai la possibilité, je tente ma chance. J’ai déjà marqué un but comme ça en M17. Depuis ce moment-là, j’observe toujours le placement du gardien.

Racontez-nous. Que s’est-il passé au coup de sifflet de l’arbitre?

Avec la nouvelle règle de l’engagement, je peux jeter un coup d’œil plus discrètement. Mais là, j’ai demandé à mon coéquipier si le gardien était mal placé. Il m’a répondu que je pouvais essayer. Alors, pour être plus discret, je n’ai même pas regardé et j’ai tiré. La balle était plutôt flottante, ce n’était pas un lob. Elle n’est pas montée très haut, un peu comme pour un coup franc. J’étais étonné. Elle a pris de la vitesse et le gardien a été surpris.

Le gardien était-il à côté de son but?

Même pas, il était à huit mètres environ de sa ligne. Mais je ne peux pas le condamner, c’était quelque chose de vraiment inattendu! Et l’échange s’est passé très vite, entre mon coéquipier et moi. Je ne pouvais pas me placer derrière le ballon, cela aurait été trop évident de voir mon intention. Alors j’ai pris un pas d’élan et j’ai tenté ma chance.

C’est votre plus beau but?

C’est sûr que c’est un des plus beaux! (Il rigole). La dernière fois, il n’était pas aussi réussi que celui-ci. Il entre en tout cas dans mon top 3!

Pensez-vous avoir battu un record?

J’ai déjà vu des buts de ce genre, je ne suis pas le premier. Mais sur ce coup-là, franchement, oui, j’ai l’impression que c’est un record! Souvent il s’agit de lob, donc la balle prend plus de temps pour franchir la ligne. Samedi, la vitesse du ballon était très rapide.