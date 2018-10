Englué dans des problèmes à la fois sportifs et liés à sa situation extra-sportive (avec deux clans qui s’affrontent), le FC La Chaux-de-Fonds va très mal en Promotion Leaguel.

Et il ne va pas mieux du tout après la défaite que la lanterne rouge a concédée samedi à domicile contre les M21 du FC Zurich. A la Charrière, le dernier carré de fidèles pensait encore pouvoir assister pourtant à une victoire du FCC à la mi-temps puisque l’équipe de Joël Corminboeuf menait 2-0 à ce moment-là contre les espoirs du Letzigrund grâce à deux penalties.

Mais ceci, c’était avant l’effondrement local, le FCC encaissant pas moins de cinq buts en seconde période, dont quatre en moins d’un quart d’heure, entre la 54e et la 68e minute.

Dans cette avalanche, un petit chef-d’œuvre comme on en raffole, signé Lavdim Zumberi, dont le but inscrit depuis son propre camp, soit depuis plus de 50 mètres, devrait aisément trouver place dans les nominés au plus beau but du mois, toutes ligues confondues. Selon nos calculs, le joueur devait se trouver à 57 mètres de la cage adverse si l'on sait que la (grande) pelouse de la Charrière mesure 110m sur 70m.

Sur cette action, Dario Thürkauf, le malheureux portier chaux-de-fonnier, a-t-il été ébloui par le soleil? C’est possible mais cela n’enlève rien à la prise de risque du jeune buteur.

Die #FCZ U21 hat am vergangenen Wochenende mit einem 5:3 über den FC La Chaux-de-Fonds den dritten Saisonsieg gefeiert. Im Spiel fielen spektakuläre Tore, unter anderem dieser Treffer von Lavdim Zumberi aus rund 50 Metern. #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/z0TKAM1p6f — FC Zürich (@fc_zuerich) 1 octobre 2018

Après son exploit lointain lançant la mécanique zurichoise (54e, 2-1), Zumberi, 18 ans, n’allait du reste pas en rester là, en inscrivant deux buts supplémentaires (65e et 68e).

Vice-président interdit de vestiaire

Défait à l'arrivée 5-3 dans le match qui aurait dû le relancer, le FCC n’a pas seulement été battu sur la pelouse puisque la partie s’est aussi soldée par une grave altercation entre membres du comité lors du retour aux vestiaires. La bagarre a semble-t-il éclaté lorsque le vice-président Christophe Maraux, interdit de zone technique et qui avait suivi le match depuis la tribune est, a voulu entrer dans les vestiaires afin, a-t-il expliqué à «Arc Info», «d'aller féliciter les joueurs de leur bonne première mi-temps.»

Totalement faux selon Jean-Pierre Massari, le président intérimaire du FCC, qui l'en a empêché avec le soutien d'autres membres du club neuchâtelois. «Il voulait semer la zizanie et narguer Joël Corminboeuf (...) Il a usurpé ma signature sur le contrat de certains joueurs et pour la location d'appartements. S'il se représente dans le vestiaire, je porterai plainte.» Alors que les insultes ont fusé, M. Maraux n'en démord pas: «Les joueurs ont dû me protéger de Jean-Pierre Massari, affirme l'habitant de Vevey. J'ai été élu puis confirmé dans mes fonctions, ils ne peuvent pas m'interdire d'accès à cette zone du stade.»

Délicieuse ambiance... En attendant la très chaude assemblée du FCC qui se tiendra le 18 octobre à la buvette du stade, Zumberi, lui, a réussi à faire parler de lui, et plutôt en bien. On n'en dira pas autant de ce qui se passe ces temps-ci au FCC, monument de plus en plus en péril.

