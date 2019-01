Comme chaque année, le Centre international d’étude du sport (CIES) a présenté sa liste des 100 joueurs des cinq plus grands championnats européens (big 5) ayant la plus forte valeur de transfert.

C'est le Français Kylian Mbappé (valeur estimée: 218,5 millions d'euros) qui est en tête de cette liste devant l’Anglais Harry Kane (200,3 millions d'euros) et le Brésilien Neymar (197,1 millions d'euros).

Parmi les 27 footballeurs dont la valeur estimée est supérieure à 100 millions d'euros, 16 évoluent en Premier League, cinq dans la Liga, trois en Serie A, deux en Ligue 1 et un en Bundesliga.

