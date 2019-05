Aura-t-il enfin la chance de jouer au plus haut niveau? Milieu de terrain nord-irlandais de 28 ans, Oliver Norwood est devenu un homme précieux dans les vestiaires du Championship, deuxième division du football anglais. Et pour cause, il vient de fêter sa troisième ascension consécutive avec un club différent. Il avait d’abord contribué au succès de Brighton & Hove Albion, aujourd’hui à la lutte contre la relégation en Premier League, en disputant 33 matches avec les Seagulls durant la saison 2016-2017. L’équipe du sud de l’Angleterre l’avait envoyé la saison suivante en prêt à Fulham, où il avait joué 39 fois pour aider les Londoniens à regagner l’élite. Mais encore une fois, Norwood avait été envoyé en prêt. Aujourd’hui, les Cottagers sont hélas pour eux assurés de redescendre en Championship.

Enfin, alors qu’on approche du terme de la saison en cours, le Nord-Irlandais a aidé à assurer une place en Premier League pour Sheffield United, où son prêt s’était transformé dès janvier dernier en contrat fixe. Sheffield est actuellement deuxième du classement et ne peut plus, depuis dimanche, être rejoint par Leeds.

Oliver Norwood has been promoted to the Premier League three seasons in a row...



2016/17: Brighton ?

2017/18: Fulham ?

2018/19: Sheffield United ? pic.twitter.com/m6P4p2XM9N — Match of the Day (@BBCMOTD) April 29, 2019

Né à Burnley, dans le nord de l'Angleterre et formé à Manchester United, où il n’avait jamais réussi à intégrer la première équipe, Oliver Norwood termine sa huitième saison consécutive en Championship. Se verra-t-il enfin offrir par Sheffield une chance d’évoluer au plus haut niveau en Angleterre? Ou fera-t-il à nouveau le bonheur d’une formation de l’étage inférieur au terme de l’exercice 2019-2020? Son contrat avec son club actuel court jusqu’à l’été 2021. Voilà qui devrait lui permettre de prouver qu’il peut aussi apporter quelque chose dans le championnat réputé le plus relevé du monde. (nxp)