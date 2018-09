Il est arrivé en Valais en urgentiste, pour que l’hémorragie cesse: quatre défaites de suite pour le FC Sion, une place de cancre de la Super League. Murat Yakin doit placer un garrot, opérer des choix, réorganiser une équipe qui s’étiole depuis quelques semaines.

Ce jeudi soir à Tourbillon, il sera pour la première fois installé sur le banc sédunois. La présence du Commandeur, qui purgeait un dernier match de suspension dans les tribunes de Thoune (reliquat d’un coup de gueule avec GC, à l’époque), n’avait pas suffi pour enrayer la chute des Valaisans (cuisante défaite 4-1). Mais contre Zurich, c’est une autre limonade: Sion doit céder la lanterne rouge, c’est comme ça et pas autrement.

C’est en tout cas ainsi que Christian Constantin voit les choses. Le bouillonnant président de Sion a coupé la tête de Jacobacci pour placer un énième technicien sur son banc de touche. Sera-t-il le bon, lui qui n’a pas su trouver la méthode pour ne pas sombrer à Thoune? «Attention: chez les Bernois, Murat ne pouvait pas accéder au vestiaire et n’était pas sur le banc, puisqu’il était suspendu, lance le Constantin. Dans ces conditions, c’est difficile de coacher. Or, le coaching, c’est la grande qualité de Murat. Murat, si tu veux, c’est un entraîneur-né. Il était fait pour ça, il sent les choses. Il est né pour être entraîneur, comme Fabio Capello. Sa force, c’est organiser et coacher.»

Pourtant, partout où il passe, Murat Yakin semble finir par exaspérer ses dirigeants ou ses propres joueurs, au bout d’un maximum de deux ans, voire moins. «Disons que s’il fait deux ans chez nous comme à Bâle, avec deux titres à la clé, ça me va bien», rétorque Constantin. Murat Yakin sera donc l’homme de la situation, le président veut s’en persuader. «Ce n’est pas compliqué, si Murat ne s’en sort pas avec les joueurs qu’il a à disposition, alors il faudra sérieusement s’interroger sur la réelle qualité de ces gars, de cette équipe.»

Corollaire incontournable: il s’agira aussi, le cas échéant, de questionner ceux qui ont présidé à la constitution de ce groupe, alors. L’exercice autocritique concernera alors aussi l’omnipotent président. Oui, il vaudrait mieux pour tout le monde que Yakin corrige le tir. Dès ce soir. (nxp)