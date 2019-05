A la lutte pour récupérer la troisième ou quatrième place de Serie A, synonyme de ticket direct pour la prochaine Ligue des Champions, l'AS Roma s'est maintenue dans la course dimanche lors de la 36e journée en s'imposant en fin de partie contre la Juventus (2-0).

Sacrés champions depuis belle lurette, les Turinois n'ont plus grand chose à jouer sur cette fin de saison. En retard de cinq buts sur l'attaquant de la Sampdoria de Gênes, Fabio Quagliarella, pour le classement de meilleur «bomber» du Calcio, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé au centre d'une bisbille avant l'heure de jeu.

A la 58e minute, l'ex-joueur du Real Madrid s'est accroché avec Alessandro Florenzi. Après avoir signifié au capitaine romain de se taire en pointant son index sur sa bouche, «CR7» a enchaîné en lui expliquant qu'il était «trop petit pour parler». Sans oublier de joindre le geste à la parole...

Sans doute le quintuple Ballon d'Or a-t-il vu qu'il avait dépassé les bornes. Il a alors tenté de se réconcilier avec son adversaire mais le mal était fait. Vexé, Florenzi a ouvert le score vingt minutes plus tard. «Il est Ballon d’or et croît qu’il peut faire tout ce qu’il veut (...) Il a vraiment eu une attitude méprisante», a dit Florenzi à la «Rai».

What the media won't show you. What the haters won't see.



Ronaldo apologised and hugged Florenzi even though it wasn't his fault.pic.twitter.com/gls6C5CAgr