A trois journées de la fin du championnat d’Allemagne, le Bayern Munich compte deux points d’avance sur son grand rival, le Borussia Dortmund entraîné par Lucien Favre. L’équipe du Vaudois dominait la Bundesliga voici encore quelques mois, comptant jusqu’à six longueurs d’avance sur les Bavarois, qui ont trusté les titres nationaux sans discontinuer depuis 2013. Et puis le BvB a un peu marqué le pas, permettant au «Rekordmeister» de refaire son retard, puis de virer en tête du classement.

Après avoir perdu à domicile le derby de la Ruhr face à Schalke 04 (2-4), samedi, Favre avait affirmé que la course au titre était déjà perdue. Et ce avant-même que le Bayern n’entame son match du lendemain à Nuremberg, finalement terminé sur un nul (1-1). «Le titre est joué, c’est clair pour moi. Et cela m’est très difficile d’accepter cette situation», s’était lamenté le tacticien romand. Une complainte défaitiste qui n’a pas été appréciée au sein du club «jaune et noir».

«Lucien a dit ça directement après le coup de sifflet final, sous le coup de l’émotion et de la déception. Mais nous n’abandonnerons que lorsque ce ne sera mathématiquement plus possible. C’est notre devoir, y compris à l’égard de nos fans», a rappelé Hans-Joachim Watzke, PDG du Borussia dans les colonnes de «Bild».

«Nous ne sommes pas des rêveurs, mais nous n’allons pas non plus agiter le drapeau blanc, a renchéri le manager du club, Michael Zorc. Nous devons tout donner lors des trois derniers matches. Nous l’attendons de la part de tout le monde.» Le quotidien allemand ne s’est pour sa part pas gêné de constater: «C’est typiquement Favre, qui abandonne toujours trop tôt!» Avant de clamer: «Pour Favre et le BvB, c’est le titre ou la séparation!»

Bürki ne trouve pas de solutions

Parmi les joueurs de Dortmund, on trouve également des mécontents. A l’image du gardien bernois Roman Bürki, qui n’a pas goûté à l’approche défensive de son équipe face à Schalke. «C’est aussi à d’autres de le reconnaître, désormais. Ça m’agace, mais je ne m’énerve plus dans le jeu. Ça n’en vaut pas l’énergie perdue», déclare l’ex-international suisse, qui raconte que ses coéquipiers et lui ont tenté de trouver des solutions dans des discussions avec leur coach pour essayer de changer quelque chose. «Mais au bout d’un moment, nous étions à court d’arguments. Peut-être que nous ne sommes simplement pas assez bons?»

Il reste peu de temps au Borussia Dortmund et à Lucien Favre pour trouver des solutions. Il faudra sans doute remporter les trois derniers matches de la saison, tout en espérant un faux pas de la part du leader bavarois. Et si la roue ne tourne pas en faveur du BvB, ses dirigeants décideront-ils que le coach vaudois est toujours l’homme de la situation? Réponse certainement après le 18 mai, date de la dernière journée de Bundesliga. (nxp)