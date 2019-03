Et si Murat Yakin avait enfin trouvé la bonne combinaison? En s’en tenant, excepté le remplacement de Fortune par Toma au coup d’envoi, à la même équipe que celle alignée deux semaines plus tôt lors du triste épisode contre GC (match arrêté à la 55e minute sur le score de 2-0 en faveur de Sion), le coach de Tourbillon a cette fois eu la main heureuse. Christian Constantin a apprécié le revirement de son technicien, que le boss avait peut-être lui-même initié. «Tout devient plus facile quand les joueurs évoluent dans leur position naturelle», convenait samedi soir le président du FC Sion.

En retrouvant des automatismes et un fond de jeu qui lui ont permis de battre Zurich 1-0, Sion a en même temps retrouvé un public conquis. Preuve en est la communion qui devait unir les joueurs à leurs supporters au coup de sifflet final. «On aurait sans doute dû mettre un deuxième but ou même un troisième but après la pause mais le fait de n’y être pas parvenu nous a paradoxalement sans doute rendu service. Cela nous a obligé à demeurer concentrer et solidaire jusqu’au bout.» Très applaudi à sa sortie, Uldrikis n’a pas ménagé sa peine à la pointe de l’attaque. Mais l’international letton n’a pas rechigné non plus à venir imposer son jeu de tête dans le repositionnement défensif, sur les balles arrêtées notamment.

«Trop tôt» pour parler d'avenir

S’il est un homme que la chaude ambiance retrouvée de Tourbillon transcende, c’est Carlitos. A 36 ans, le revenant portugais, qui fêtait samedi soir son 150e match sous les couleurs du FC Sion, a disputé ses premières minutes de jeu après une absence de sept mois. Son dernier match officiel remontait au 1er septembre contre YB. «C’est un moment que j’attendais depuis longtemps, expliquait-il. Je suis heureux parce que ma vraie place, celle où je suis heureux, c’est sur le terrain. J’ai galéré pour revenir mais lorsque je vois ce magnifique public, j’oublie par où je suis passé.»

En fin de contrat en juin prochain, le chouchou du public rempilera-t-il ou une page se tournera-t-elle définitivement dans quelques semaines? «Il est encore trop tôt pour le dire, répond Carlitos, qui s’était montré décisif la saison dernière pour le maintien du FC Sion en Super League. Pour le moment, je me concentre sur le football. Et je savoure…»

Après avoir assuré les trois points en verrouillant aussi sa défense, ce qui a permis à Fickentscher de fêter un quatrième blanchissage cette saison, Sion se déplacera jeudi à Thoune pour y confirmer son spectaculaire redressement. Zurich, lui, demeure sur une pente descendante, du moins en déplacement où il ne s’est plus imposé depuis le 4 novembre (2-5 à Lucerne), enchaînant depuis ce jour-là deux matches nuls contre déjà quatre défaites. Loin du Letzigrund, la formation de Ludovic Magnin devient assez quelconque. «On peine à se montrer dangereux, déplore le coach vaudois du FCZ. On n’est encore pas trop mal dans la construction. Mais dès que l’on arrive dans les 30 derniers mètres, on ne trouve plus de solutions…»

(nxp)