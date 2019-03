Lorsque quelque chose ne va pas sur le terrain, on appelle un médecin. Quand on a vu que Fabian Schär reprenait le jeu après avoir perdu connaissance quelques secondes lors de la partie disputée samedi en Géorgie, on s’est dit que quelque chose clochait. Dimanche, après que l’ASF a communiqué que son défenseur allait bien, avant d’annoncer le lendemain son forfait pour Suisse-Danemark, on est devenu franchement inquiet.

On a donc lancé un coup de fil à Vincent Gremeaux, professeur en médecine du sport et de l'exercice, ainsi que de Médecine Physique, au département de l’appareil locomoteur du CHUV de Lausanne pour en savoir plus. Car si les commotions cérébrales sont un enjeu majeur dans de nombreuses disciplines, on se demandait aussi si le football faisait le nécessaire pour prévenir ce mal qui devient un enjeu global dans le sport moderne.

Docteur, avez-vous vu le match de la Suisse et l’incident concernant Fabian Schär?

Honnêtement, non. Mais un collègue m’en a parlé et j’ai vu des images. Même si on voit la vidéo, il est difficile de se prononcer quand on n’est pas sur place. Mais de ce que j’ai pu voir, même si la commotion cérébrale peut paraître mineure, dans le doute, il faut s’abstenir. Le voir revenir sur le terrain directement, deux minutes plus tard, est étonnant. Ça m’a surpris, je suis resté perplexe, parce qu’il paraît que ce n’est la première fois que ça lui arrive.

Le voir être renvoyé sur le pré tout de suite, n’est-ce pas rassurant?

Non, ce n’est pas forcément rassurant qu’il rejoue. Même ses deux passes qui ont amené les deux buts ne présagent de rien. C’est quelque chose que la NFL, la ligue de football américain, a fini par comprendre: le joueur commotionné ne revient pas. Il y a le risque d’une commotion plus sévère ensuite et cela peut entraîner d’autres blessures. Cela peut emmener vers des troubles ostéo-articulaires, des réflexes moins aiguisés, ce qui peut entraîner des déchirures des ligaments, des entorses… Vraiment, normalement, si doute il y a, le joueur doit sortir.

Mais si le joueur lui-même dit se sentir bien…

Dans le doute, c’est vrai que c’est difficile, et sortir peut paraître comme un aveu de faiblesse. On attribue souvent une commotion cérébrale à une perte de connaissance, mais ce n’est pas forcément le cas (ndlr: Schär a été K.O. quelques secondes à Tbilissi). Les principaux signes sont la désorientation, la perte de coordination et d’équilibre. Même transitoires, c’est un alerte... Si ça s’est bien passé pour lui, tant mieux! Mais ce n’est pas forcément un bon exemple, car il y a le risque de récidive ensuite. C’est pour ça qu’il faut vraiment que son retour au jeu soit progressif, comme le veut le protocole de la FIFA. Parce que ensuite, même en cas de commotion mineure, on est davantage susceptible d’en faire une nouvelle.

C’est aussi un problème dans d’autres sports et les casques ne résolvent pas tout.

Oui, il y a des choses vraies et d’autres moins à ce propos. Parce qu’on a beau prendre des précautions importantes, les casques ne protègent pas totalement. Il y a moins de commotion cérébrale, c’est vrai. Mais il convient de rappeler que la majorité de celles qui se produisent, c’est lorsqu’il y a une rotation brutale de la tête. Le casque, lui, protège bien mieux quand le choc est de face. C’est le même problème dans le football pour les enfants, qui peuvent être victimes de commotions mineures sans qu’elles ne soient repérées. Au football, elles sont diagnostiquées tard, car elles sont bien moins spectaculaires et passent inaperçues. C’est pour ça que certains pays comme les Etats-Unis les interdisent pour les plus petits. Leurs accumulations peuvent vous rendre vulnérable.

Le football a-t-il du retard dans leur traitement?

C’est clair que ce sport a mis du temps avant de s’en préoccuper. Pour le spectacle, avec tout l’argent qu’il y a en jeu… Mais c’est bien que les règles évoluent (ndlr: la FIFA a édicté un protocole de retour au jeu il y a un peu plus de 4 ans). Les médecins et les entraîneurs y sont désormais davantage sensibles. Sans changer toutefois fondamentalement leur manière de faire...

(nxp)