Iker Casillas, ex-capitaine de l'équipe d'Espagne, qui a été hospitalisé d'urgence après un infarctus mercredi, va mieux et il a pu communiquer via les réseaux sociaux sur son état de santé. «Tout est sous contrôle, une grande frayeur mais tout va bien. Merci pour tous vos messages et votre soutien», a-t-il posté sur Twitter.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño ???????????? pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 mai 2019

Il est vrai que le gardien de Porto a reçu toute la journée une vague de soutiens, de Cristiano Ronaldo à Rafael Nadal.

«Courage mon ami. J'espère que tu vas récupérer vite», a écrit sur Instagram l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui a partagé pendant six ans le vestiaire merengue avec Casillas.

De même, son ancien équipier de la sélection espagnole, le défenseur barcelonais Gerard Piqué, lui a souhaité un prompt rétablissement sur Twitter: «Courage Iker, remets-toi vite mon ami!»

Mucha fuerza @IkerCasillas ???????????????? Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 mai 2019

Celui que les supporters espagnols ont surnommé «San Iker» («Saint Iker») pour ses parades spectaculaires a aussi reçu des messages au-delà du monde du football, en provenance de la star du tennis Rafael Nadal, supporter déclaré du Real Madrid, ou du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 mai 2019

Le Real a d'ailleurs publié un communiqué pour lui apporter son soutien: «Le Real Madrid et ses supporters souhaitent voir leur éternel capitaine se rétablir le plus tôt possible et lui envoient tout le soutien du monde.»

Après 25 années passées au Real, Casillas a quitté le Real en 2015 pour rejoindre Porto, où il a remporté le Championnat du Portugal en 2018 et récemment dépassé les 150 rencontres disputées avec les «Dragons».

Marié à la journaliste Sara Carbonero, Casillas est le père de deux garçons, Martin (5 ans) et Lucas (2 ans).

Get well soon my friend @IkerCasillas ???????????????? pic.twitter.com/We4d6kjq9y — Gareth Bale (@GarethBale11) 1 mai 2019

Pronta recuperación campeón @IkerCasillas ???? — Fernando Alonso (@alo_oficial) 1 mai 2019

Mucha fuerza @IkerCasillas! Espero que te recuperes pronto! ???????????????? — Marc Márquez (@marcmarquez93) 1 mai 2019

(nxp)