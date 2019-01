Santi Cazorla est un joueur qui sait quelle est la valeur de son travail. Lui qui a manqué près de deux ans de compétition après une blessure subie alors qu'il jouait à Arsenal.

Il a même avoué, une fois remis, que les médecins ont pensé que l'infection contractée à sa cheville aurait pu le mener à l'amputation. Heureusement pour lui, après une douzaine d'opération, il a pu retrouver la santé et le terrain, en début de saison, dans le club de ses premières amours: Villarreal.

