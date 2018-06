C'est une histoire étonnante, une belle, comme ne peut en réserver que la Coupe du monde. Elle est même incroyable: le député de la province du Manitoba Len Isleifson est de famille avec 22 joueurs de l'Islande.

Selon Radio Canada, des recherches généalogiques commandées par son père montrent que cette homme politique est apparenté à 22 des 23 joueurs de l’équipe nationale islandaise. Sans compter leur entraîneur!

Des cousins à tous les degrés

Certains des joueurs de l’équipe islandaise sont ses cousins au 8e degré. C’est le cas du joueur défensif Hordur Magnusson et des gardiens de but Runar Alex Runarsson et Frederik Schram. Le milieu de terrain Emil Hallfredsson est son cousin au 3e degré. Les autres se situent quelque part entre les deux.

Le marqueur de buts Gylfi Sigurdsson? Cousin au 5e degré. Le capitaine Aron Gunnarsson? Cousin au 7e degré. Tout comme l’entraîneur de l’équipe d'ailleurs (et dentiste à temps partiel), Heimir Hallgrimsson.

«Avec un peu de chance, vous gagnerez la Coupe!»

Son message aux joueurs, retransmis par Radio Canada: « Vous avez travaillé fort, et vous nous avez déjà rendus très fiers, dit-il. Alors faites de votre mieux! Avec un peu de chance, vous partirez avec le trophée en main, et peut-être que nous pourrons tous aller en Islande célébrer ça ensemble! »

Car en famille, c'est encore plus rigolo. (nxp)