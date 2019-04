Des fois, il ne faut pas trop théoriser le football. On n'a rien contre les docteurs du ballon rond (en fait si, on les déteste), mais là, il faut bien qu'ils s'avouent vaincus: Murat Yakin a arrêté de changer tout le temps de tactique et de joueurs; son équipe, soudain, a des repères. Les défenseurs communiquent mieux, les milieux de terrain jouent ensemble et les attaquants se trouvent (pas tout le temps, mais disons qu'ils essaient).

Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais les résultats donnent raison à l'entraîneur du FC Sion. Son 4-2-3-1 est bien équilibré, les joueurs gagnent en confiance et ce qu'ils proposent est cohérent. Même cette deuxième période en apparence ratée à la Stockhorn Arena jeudi ne l'était pas tant que ça: Sion a pris le parti de défendre après la pause et il l'a fait plutôt bien. Thoune s'est créé deux grosses occasions, c'est tout, et sans en cadrer aucune.

Est-ce parce que Sion gagne que Murat Yakin ne change plus rien? Ou parce qu'il ne change rien que Sion gagne? On ne va pas répondre à ces deux interrogations, déjà parce qu'on n'est pas sûr de bien les comprendre, mais aussi parce qu'au fond, ce qui compte est que le technicien a accepté de se remettre en question. Cette stabilité nouvelle lui a-t-elle été suggérée par quelqu'un, qui serait au hasard son employeur? On ne le saura jamais, quoique si tel est vraiment le cas, son employeur ne se privera sans doute pas de le faire savoir au monde, mais une chose est sûre: Sion gagne, est séduisant, et ses joueurs adhèrent au message.

Il faut l'écrire en toutes lettres et le rappeler avec force, d'ailleurs: même quand le système de «rotation perpétuel» était en place, c'est à dire il y a encore trois semaines, ils n'ont jamais lâché Murat Yakin, que ce soit en public ou en privé. Leur entraîneur a toujours eu toute leur admiration et leur respect, ce qui n'a pas toujours été le cas avec d'autres entraîneurs dans ce même vestiaire dans un passé pas si lointain.

Et voilà donc que l'on s'enflamme, que l'on se remet à parler d'Europe en oubliant que si Sion est capable de gagner trois matches de suite, il l'est tout autant d'en perdre trois consécutifs. Mais c'est là tout le charme de ce club pas comme les autres, qui convoque parfois une part d'irrationnel, celle qui nous fait aimer le football et qui peut provoquer une étincelle collective dans un canton qui ne demande que ça.

Ces neuf points en trois matches vont faire gagner 1000 spectateurs à Tourbillon dimanche, en tout cas, et c'est là que ce FC Sion imprévisible, agaçant et déroutant séduit. Trois matches, neuf points, et voilà que flotte le parfum de ces folles soirées européennes, là aussi pas si lointaines, où Liverpool, Kazan, Braga et Bordeaux ne faisaient pas les malins en découvrant ce stade niché sous deux forteresses.

Xamax et la neuvième place ne sont pas si loin derrière, si l'on regarde bien? Qu'importe, ce n'est pas le sujet du soir. Là, le FC Sion est en train de rêver. Surtout, il faut le laisser faire. En général, la réalité le rattrape bien assez vite. Alors, laissons-le profiter et réjouissons-nous de «monter au stade» dimanche après-midi. Attendre avec impatience une rencontre face à Lucerne, voilà qui montre d'ailleurs assez bien toute la magie du FC Sion et de trois victoires consécutives. (nxp)