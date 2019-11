Avec, chevillé au cœur, le bonheur d’avoir fait tomber Young Boys une semaine plus tôt, Servette est entré sur la pelouse de Lucerne investi d’une mission: accrocher une deuxième victoire de suite, pour la première fois de la saison. S’offrir une dynamique. Les Grenat ne savaient pas encore que pour un même objectif, les chemins de cette entreprise-là seraient si différents.

Il faut croire que l’équipe d’Alain Geiger prend de la bouteille. Il y a encore quelques semaines, elle aurait perdu ce match pour deux raisons. D’abord, elle n’aurait pas concrétisé ses occasions. Ensuite, jamais elle n’aurait pu subir la pression adverse durant l’ensemble de la partie sans offrir deux ou trois buts. Dans la Swissporarena lucernoise, rien n’a ressemblé à la démonstration collective et esthétique de la semaine passée, contre YB. Non, si l’articulation de l’équipe était identique (même onze de base, même 4-2-3-1 en place), la pression des hommes de Häberli a poussé les Servettiens au combat. Sans le ballon, dans les duels où une autre forme d’intensité était nécessaire, où le geste défensif devenait le seul salut.

Des Genevois en confiance

On pourrait croire que les Genevois ne sont pas armés pour ce jeu-là. Ils se sont fait fort de démontrer le contraire, jouant la contre-attaque par obligation. Et avec intelligence, en profitant de cette défense adverse mal inspirée. À défendre par nécessité, on ne gagne pas un match. À le faire avec l’idée de transitions rapides, verticales, on se donne des perspectives qui adoucissent ces moments douloureux passés à fermer les espaces dans l’urgence.

Ce qui aide aussi, c’est la confiance, héritage de ce 3-0 du dimanche passé contre le double champion en titre. Quand Wüthrich a brossé un coup franc vicieux, Kyei a mystifié tout le monde et surtout le portier lucernois avec le coup du scorpion, un ballon propulsé dans la cage par le talon, derrière lui. Heureux et génial. Quand ce même Kyei a lancé Tasar pour un assist, l’ex-Argovien a fusillé Müller au premier poteau. Deux buts qui racontent une même assurance, un sentiment nouveau pour les Grenat dans les 30 derniers mètres.

«C’est un match qui ressemble à celui que nous avons perdu 3-1 à Saint-Gall, souriait Geiger. Sauf que cette fois l’équipe était plus équilibrée. Et que nous avons eu le bonheur de marquer deux buts en première période. Cela dit, je n’ai pas retrouvé le contenu qui m’avait plu contre YB. Nous manquons encore un peu de maturité pour être capables de répéter ce type de performance.» Ne pas se satisfaire d’une victoire: oui, Servette grandit.