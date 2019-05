Kevin Fickentscher n’a pas été énormément sollicité dimanche après-midi, n’ayant que très peu d’arrêts sérieux à effectuer, voire aucun. Sauvé à trois reprises par sa latte (trouvée à la fois par Nuhu et Kutesa) ou son poteau (que Barnetta a ajusté au terme d’un mouvement splendide) en moins de 20 minutes, le portier du FC Sion n’a par contre rien pu faire sur l’extraordinaire reprise de volée de Barnetta offrant les trois points à Saint-Gall. Si le geste du futur retraité des pelouses a été somptueux, son auteur s’est aussi retrouvé bien seul au moment de pouvoir armer sa frappe en toute quiétude, ce qui n’enlève rien au mérite de l’ancien international helvétique.

Pourtant, c’est bien avant cette fatidique 80e minute que le visiteur a laissé passer sa chance. «On a montré de bonnes intentions. On n’a pas vu un mauvais FC Sion», estimait ainsi son portier. Mais comme trop souvent cette saison, et dernièrement encore contre Zurich au Letzigrund, Sion n’a pas réussi à exploiter les situations favorables quand celles-ci se sont présentées.

L’incroyable raté d’Uldrikis

Après cette quatrième défaite consécutive, le club de Tourbillon jouera très gros dans le derby romand. Fickentscher à la relance : «On n’a pas le temps de gamberger, on a perdu en équipe, on doit réagir en équipe…» A Saint-Gall, la rapide sortie sur blessure de Grgic, touché à la cuisse (18e), a également été un facteur négatif en regard du plan de jeu initial.

Les deux Christian – Constantin et Zermatten – n’étaient pas assis au même endroit mais ils ont vu à peu près le même match. «La tête d’Uldrikis nous aurait fait du bien si elle avait fini au fond», résume le président-coach. Pour son technicien, dont c’est déjà le cinquième passage sur le banc de Tourbillon, Sion a souffert d’un évident manque de maîtrise. «Sur la deuxième période, admet aisément Zermatten, Saint-Gall était meilleur que nous. A 1-1, on a essayé de s’accrocher au résultat. Mais on a trop reculé, et la maîtrise du jeu nous a échappé…» L’Hérensard le reconnaît aussi : reprendre un groupe fragilisé à ce stade de la saison n’est pas chose aisée. «Le premier objectif était de remettre cette équipe mentalement sur pied. A ce niveau-là, les joueurs ont répondu présent. Je peux même les féliciter.»

Désormais, c’est de points dont le FC Sion a urgemment besoin. A Tourbillon, l’état d’urgence sportive est décrété. Constantin: «On doit d’abord faire en sorte de ne pas perdre. Rien ne sera facile. On sait d’où vient Xamax…» Zermatten lui fait écho au moment d’évoquer les chaudes retrouvailles du 15 mai. «Pour nous, dit-il, ce derby contre Xamax représente une finale. On doit la préparer calmement, intelligemment. Sachant que devant notre public, on a une responsabilité…» Celle de mieux faire les choses afin de laisser Xamax à sa place de barragiste, voire de s’en éloigner davantage. Faute de quoi… (nxp)