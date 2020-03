En l’espace d’un mois, Liverpool a perdu de sa superbe. Bien qu’ils soient toujours en tête du championnat d’Angleterre, qu’ils remporteront à moins d’un tremblement de terre, les Reds ont été battus 4 fois lors de leurs 6 dernières sorties.

Défaits à Watford le 29 février (0-3), ils ont abandonné l’espoir de rester invaincus en Premier League cette saison. Puis ils ont été éliminés de la Coupe d’Angleterre par Chelsea (0-2) trois jours plus tard, avant de connaître le même sort en Ligue des champions, butant à deux reprises devant l’Atlético Madrid en 8es de finale (0-1, 2-3).

Hasard ou coïncidence, cette mauvaise série survient dans la foulée d’une lettre insolite envoyée par un jeune supporter de Manchester United à Jürgen Klopp. Désabusé par la saison exceptionnelle de Liverpool, Daragh Curley avait prié l’entraîneur allemand de faire perdre son équipe. Ce dernier lui avait répondu sur un ton léger:

«Malheureusement, je ne peux pas te garantir d'honorer ta requête. […] C’est mon métier de tout faire en sorte d’aider Liverpool à gagner, ce que souhaitent des millions de personnes dans tout le monde – donc je ne veux vraiment pas les laisser tomber.»

Sport. It's all about life lessons.



When 10-year-old Daragh, a troubled Man United fan, sent Jurgen Klopp this letter, we love the heartfelt response from the #LFC boss.



"Although our clubs are great rivals, we also share a great respect." ???? pic.twitter.com/CGBKcUoZ0a — Heja Youth Sports (@heja_app) February 21, 2020

Idolâtré par la communauté mancunienne

Or, le vœu de ce fan s’est bel et bien réalisé. De quoi susciter l’admiration de la communauté mancunienne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont salué son geste et ses conséquences. «Il mérite une entrée gratuite pour la saison», a tweeté l’un d’eux. «Le héros inconnu dont nous avions besoin», «Rien d’autre que du respect pour cette légende. Cette lettre à Klopp n'était pas n'importe quelle lettre», ont renchéri d’autres.

Since 10 year old United fan Daragh Curley sent Jurgen Klopp a letter telling him to make Liverpool lose:



? Lost the possibility of an invincible season in the PL

? Went out of The FA Cup

? Went out of The Champions League



The hero we didn’t know we needed. pic.twitter.com/ChKOwXTC07 — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) March 11, 2020

Nothing but respect for this legend. I bet he goes to Hogwarts. That letter to Klopp wasn’t just any letter ???? pic.twitter.com/4GLOxcHMuO — Kukumba (@DCalyne) March 12, 2020

That kid that sent the letter to klopp deserves a free united season pass lmao. He has them on ropes — Lavesh? (@Just_lavesh) March 12, 2020

En ces temps délicats pour leur équipe, les fidèles de Manchester United ont au moins trouvé une raison d’avoir le sourire.

BCh