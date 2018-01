Alain Sutter, pourquoi avoir dit oui au FC Saint-Gall et à ce poste de directeur sportif?

Parce que le projet de refaire de Saint-Gall une place forte du football suisse m’a séduit. Si je n’en avais pas été convaincu, j’aurais décliné l’offre. Dans ce coin du pays, le potentiel de développement est énorme, aussi important que l’intérêt que suscite déjà le club dans toute la région.

Vous retrouvez surtout Matthias Hüppi, l’ancien présentateur vedette de la SRF, avec lequel vous composiez, en tant qu’expert, un duo qui est entré dans les foyers suisses alémaniques pendant près de quinze ans…

On se connaît par cœur, c’est vrai. Sans être des amis, une relation amicale basée sur le respect nous lie. Quand la question a surgi, j’ai eu peur que des gens puissent penser que j’étais trop proche de lui. Mais les membres du conseil d’administration ont estimé que ce n’était pas un problème.

Vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre vie, mais acheter et vendre des joueurs, soit le quotidien d’un directeur sportif, c’est une nouveauté…

Peut-être, mais je connais le business depuis plus de 30 ans. Je dirai que c’est à la fois différent et la même chose. Ce qui m’attend n’est pas une surprise.

Dans son nouveau job, quel sera le style Alain Sutter?

Être humain, très humain. Pourquoi changerais-je ce que j’ai toujours été jusque-là? Ce que je cherche à comprendre derrière le footballeur, c’est l’être humain, qui il est. Voilà ce qui compte le plus.

Mettre l’humain au centre, c’est fort louable, mais ce n’est pas vraiment ce qui caractérise le sport actuel…

Le sport est aussi compliqué que la société elle-même, toujours plus concurrentielle. Partout, c’est dur, mais partout aussi, il y a de belles choses. Le foot, c’est humain, ce sont d’abord des personnes et les émotions que ces personnes-là génèrent entre elles en jouant avec un ballon.

Pourtant, on n’a pas le sentiment que le milieu du foot, c’est vraiment le truc dans lequel vous vous épanouissez… On se trompe?

J’aime le foot, le jeu du foot pour ce qu’il est. Il a toujours été toute ma vie. Tout le reste, que cela soit le business, les chiffres démentiels ou l’environnement, c’est superficiel parce que ce n’est pas l’essentiel. Mais je peux vivre avec.

L’ange blond qui sidérait son monde balle au pied en 1994 s’y retrouve donc dans le football moderne?

Je ne suis absolument pas nostalgique de mon époque ni d’une autre. Tout ce que j’ai fait dans ma vie, j’ai aimé le faire. Mais je trouve fantastique de pouvoir voir jouer aujourd’hui Manchester City, le Real Madrid ou le PSG.

Dans votre consultation, vous avez accompagné des personnes en détresse, des patrons épuisés au point d’écrire plusieurs livres sur la quête du bien-être et la gestion du stress. Allez-vous appliquer vos propres recettes afin d’échapper à l’inévitable stress du nouveau dirigeant?

Bien sûr, car je sais que ces recettes marchent. Tout est une affaire de perception, du regard que l’on porte sur sa vie et de ce que l’on souhaite en faire. Le plus grand défi dans l’existence, c’est d’être en accord avec ce que l’on a envie de devenir, et que l’on ignore parfois. Le stress, ce n’est pas de travailler 12 heures ou plus par jour avec enthousiasme dans un métier qui vous passionne. Le vrai stress, c’est de faire quelque chose que vous n’aimez pas pendant une seule heure.

Allez-vous continuer à soutenir des âmes en perdition?

Ce ne sera plus possible. Mon nouveau job, ce n’est pas des horaires de bureau. Cela commence avant 9 h et cela se poursuit bien après 17 h. Par contre, je continuerai à organiser des semaines de yoga à Majorque avec Melanie (ndlr: sa femme) sur mes vacances.

En revenant à vos nouvelles fonctions, que diriez-vous de votre objectif personnel?

À l’avenir, j’espère que les équipes venant à Saint-Gall aient peur de se déplacer chez nous. Au-delà du résultat brut, on se doit d’offrir un spectacle. J’aimerais que les gens qui viennent au match quittent le stade en ayant envie de revenir voir le prochain.

Est-il plus difficile de livrer une expertise au micro de la SRF ou de «construire» un effectif?

Il est nettement plus aisé de commenter ce qui s’est déjà produit et que tout le monde a pu voir que de prendre des décisions qui seront sujettes à interprétations, peut-être critiquées, mais dont on ne peut pas encore mesurer les conséquences, seulement les espérer.

Saint-Gall s’envole demain pour Marbella (E). Serez-vous du voyage?

À l’occasion de notre camp d’entraînement, je descendrai aussi en Andalousie. Pour prendre le pouls de l’équipe, j’ai besoin d’être proche d’elle. Cela me permettra aussi de mieux faire connaissance avec les joueurs et le staff.

Depuis votre nomination, votre portable chauffe-t-il plus qu’à l’accoutumée?

Plus que ça. Je reçois 1000 coups de fil par jour! (Rires.)

(nxp)