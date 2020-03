L'UEFA s'est reprise: après avoir annoncé vendredi que l'Euro, reporté à l'été 2021 en raison du nouveau coronavirus, conserverait officiellement son appellation d'Euro-2020, l'instance a finalement annoncé qu'«aucune décision n'avait été prise».

«Bien qu'il soit désormais programmé du 11 juin au 11 juillet 2021, l'Euro continuera à être désigné comme Euro-2020», avait d'abord indiqué l'UEFA sur son compte Twitter au sujet de la compétition, initialement programmée du 12 juin au 12 juillet 2020 et repoussée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.