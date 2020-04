Un club suisse en demi-finale de Ligue des champions? Inconcevable aujourd'hui. Pourtant, c'est l'exploit qu'avait réalisé le FC Zurich lors de la saison 1976-1977. Le FCZ avait hérité du grand Liverpool FC comme adversaire, dans ce qui s'appelait alors la Coupe des champions. «Il restait le Borussia Mönchengladbach, Dynamo Kiev et Liverpool comme adversaires potentiels», se souvient Pierre-Albert Chapuisat, dit «Gabet», alors patron de la défense zurichoise. «On était tombé sur Liverpool. À partir de là, tout était dit.»

Des «Reds» intouchables

Car le Liverpool de cette époque, entraîné par Bob Paisley, ressemblait à celui que l'on connaît aujourd'hui sous la férule de Jürgen Klopp: une invraisemblable machine à gagner, qui renversait tout sur son passage, qui plus est en produisant un jeu spectaculaire et attractif.

Le LFC de 1977, c'était celui du gardien Ray Clemence, du latéral Phil Neal, ou encore de Terry McDermott, Ray Kennedy, Steve Heighway, Jimmy Case, David Fairclough et, «last but not least», Kevin Keegan. Un club qui allait gagner quatre des huit éditions de la Coupe des champions qui se profilaient (1977, 1978, 1981 et 1984).

40 degrés de fièvre avant le match

Quant au FC Zurich, dont le capitaine n'était autre qu'un certain Köbi Kuhn, il s'était offert cette demi-finale au terme d'un parcours quasi sans faute. Il avait successivement éliminé les Glasgow Rangers (1-1 en Écosse, 1-0 à Zurich), le club finlandais de Turku (2-0 et 1-0) et, en quarts de finale, le Dynamo Dresde (victoire 2-1 à Zurich, défaite 2-3 au retour en RDA).

«À cette époque, les déplacements en ex-Allemagne de l'Est étaient hyper compliqués, se souvient Chapuisat. Notre exploit, c'est là que nous l'avons réalisé.» À Dresde, le score était de 1-1 à la mi-temps. Le Dynamo a ensuite mené 3-1 à la 63e minute... mais Peter Risi a réduit la marque à 3-2 une minute plus tard. Le score n'allait plus bouger, et le FC Zurich se voyait projeté en demi-finale.

Un FCZ diminué

En ce mercredi 6 avril 1977, donc, l'ancien Letzigrund était plein (30'000 spectateurs) pour la venue de Liverpool. Mais malheureusement, le FCZ n'était pas au sommet à ce moment-là de la saison. «J'avais préparé ce rendez-vous avec 40 degrés de fièvre», rappelle Gabet Chapuisat, qui avait célébré son 29e anniversaire à la veille du match - on lui souhaite tous nos vœux pour ses 72 ans, fêtés dimanche.

«Le samedi précédent, contre Servette, je n'avais d'ailleurs pas joué, poursuit-il. Et puis, notre buteur Franco Cuccinotta (ndlr: qui a fini meilleur artificier de la compétition avec 5 buts) était suspendu. Face à la meilleure équipe du continent, cela faisait beaucoup.»

Malade, Gabet Chapuisat (à g.) avait été laissé au repos par son entraîneur Timo Konietzka (à dr.), le samedi précédent contre Servette. Image: ASL/archive.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le champion de Suisse. A la 6e minute du match, Zurich avait en effet ouvert le score sur penalty. Tommy Smith s'était fait l'auteur d'un tacle trop appuyé sur l'élégant milieu de terrain Fredi Scheiwiler, et Peter Risi n'avait pas manqué l'aubaine. 1-0 pour le FCZ de Timo Konietzka.

Peter Risi a ouvert le score pour le FCZ à la 6e minute sur penalty. Le gardien des «Reds» Ray Clemence ne pourra que dévier le ballon du poing gauche. Image: Keystone.

Mais Liverpool n'allait pas s'en laisser conter par ce FC Zurich. Neal égalisait à la 15e minute, Heighway inscrivait le 1-2 à la 48e et Neal, encore, scellait le score à la 67e sur penalty. 1-3 donc, puis 3-0 pour Liverpool lors du retour à Anfield Road: le rêve zurichois s'était envolé.

Le résumé vidéo du match Zurich - Liverpool du 6 avril 1977:

«De toute manière, aucun de nous n'y croyait vraiment, relève encore Chapuisat. Même quand Risi a ouvert le score sur penalty, on n'arrivait pas à se dire que l'exploit était possible. Je ne dis pas qu'on était entrés battus sur le terrain, mais la barre était vraiment trop haute pour le petit club suisse que nous étions.»

Un pressing étouffant

L'ancien No 5 du FCZ ajoute: «Ce Liverpool-là, c'était tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Je me souviens surtout du pressing que les Anglais ont réussi à exercer. C'était impressionnant! Ils nous ont pris à la gorge dès le début, à l'aller comme au retour. Parfois, on ne savait plus quoi faire du ballon.» Le deuxième but de Steve Heighway au Letzigrund le démontre bien, Gabet et les autres défenseurs zurichois n'apparaissant pas forcément à leur aise en la circonstance.

Liverpool, futur vainqueur

Avec le recul, Pierre-Albert Chapuisat n'a aucun regret: «Quand tu te fais éliminer par une équipe pareille, tu n'as qu'une chose à faire: c'est admirer, puis applaudir. Le fait d'avoir été battu par le futur vainqueur de la compétition (ndlr: victoire du LFC 3-1 contre Mönchengladbach à Rome en finale) nous a permis de mieux digérer les deux leçons qu'on a prises. Cette élimination n'a rien enlevé à la fierté que nous avions d'avoir accompli ce parcours. C'était une grande épopée, que du bonheur! Mais à ce stade de la compétition, contre ce Liverpool-là, il aurait fallu être à 150% de nos moyens pour entrevoir un miracle. Or, nous n'en étions qu'à notre 70 ou 80%.»

Et c'est ainsi que Liverpool a franchi sans embûche le cap des demi-finales face au FC Zurich, pour s'en aller conquérir ce qui allait être le premier de ses six trophées en Coupe (puis Ligue) des champions.

Renaud Tschoumy