Fabio Celestini (42 ans) sera donc présenté comme nouvel entraîneur du FC Lugano ce mercredi après-midi. Limogé du FC Lausanne-Sport en avril dernier, l'ancien international suisse retrouve ainsi la Super League. Il succède au Cornaredo à l'Espagnol Guillermo Abascal, remercié dimanche par le très intrusif président luganais Angelo Renzetti.

Celestini, dont on sait qu'il aime bien diriger une équipe à sa manière, saura-t-il s'accommoder de la présence parfois encombrante de son futur dirigeant? Quatre observateurs ou acteurs du foot suisse, et notamment tessinois, donnent leur point de vue.

ANTONIO ESPOSITO: «DUR DE COMPOSER AVEC LE PRÉSIDENT»

Antonio Esposito, ancien international suisse, aujourd'hui consultant RSI. Image: DR.

«À Lugano, c'est très dur de composer avec le président Renzetti, toutes les tentatives de ces dernières années l'ont démontré. Maintenant, Fabio Celestini peut correspondre au profil recherché. Le président veut du beau jeu, et avec Lausanne, Fabio a prouvé qu'il savait amener son équipe à en produire. Cela dit, Abascal aussi essayait de privilégier un beau football. Mais visiblement, cela ne suffisait pas au président, qui l'a renvoyé après un match nul contre Bâle et un total de 10 points en neuf matches, ce qui n'est pas si mal. Fabio a de la personnalité et de l'expérience, j'espère que ça lui permettra de bien faire son boulot.»

STÉPHANE GRICHTING: «C'EST BIEN POUR LE FOOT SUISSE»

Stéphane Grichting, ancien défenseur international suisse. Image: Keystone.

«Je pense que la nomination de Fabio à Lugano est une bonne chose. Pour lui, d'abord, parce que je pense qu'il est capable, peut redonner un jeu un peu plus latin et plus construit à sa nouvelle équipe. Et c'est bien pour le foot suisse aussi: il n'y a que dix clubs, donc dix bancs de Super League: on doit donc se réjouir qu'un entraîneur suisse retrouve une place. Si le FC Lugano veut retrouver du jeu et parvenir à se maintenir, je suis persuadé qu'il a les moyens de le faire avec Fabio. On connaît sa manière de travailler: il a ses idées et veut les faire passer à tout prix. C'est une arme à double tranchant. C'est toujours génial d'avoir une philosophie et de s'y tenir, mais il faut aussi des résultats et savoir faire preuve de souplesse. Au printemps dernier, à Lausanne, il pouvait lui être reproché de ne pas s'être adapté davantage à son équipe, à un certain moment. Et cela a conduit à son éviction.»

JEAN-YVES AYMON: «FABIO AIME LES GENS DE CARACTÈRE»

Jean-Yves Aymon, ancien asssistant de Fabio Celestini au LS, aujourd'hui directeur technique de l'ACVF. Image: Philippe Maeder.

«Je suis très content pour Fabio, je lui ai d'ailleurs envoyé un message dès que j'ai appris la nouvelle. Je sais qu'il attendait une offre intéressante en Super League et celle qui est venue de Lugano peut l'être. On sait que le métier d'entraîneur est compliqué, et visiblement, le président luganais semble prendre beaucoup de place. Mais je n'ai pas peur pour Fabio, qui est assez à l'aise avec les gens de caractère. Il aime bien les choses organisées, donc si le club est organisé, cela va lui plaire. Mais au niveau de la gestion de l'équipe, de l'aspect technique ou tactique, c'est lui qui veut être le chef. Il a besoin de temps, j'espère simplement que le président lui en offrira. Je ne vais pas accompagner Fabio à Lugano. On en avait discuté plusieurs fois, et je lui avais toujours dit que je n'allais pas le suivre à l'étranger ou ailleurs en Suisse, même si, évidemment, j'adorerais retravailler avec lui. Mais ma famille et ma vie sont ici. Je lui souhaite donc bonne chance!»

ANTOINE REY: «INFLUENCE PAR LA JOUERIE ESPAGNOLE»

Antoine Rey, joueur au FC Lugano de 2010 à 2017, aujourd'hui au FC Chiasso. Image: Keystone.

«Le président Renzetti est quelqu'un de très émotif, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit toujours ce qu'il pense pendant et après les matches. Durant la semaine, il n'est pas omniprésent. Il est capable de laisser l'entraîneur travailler. Mais, dans la mesure où c'est lui qui met l'argent, il estime qu'il peut décider de tout. Et l'histoire démontre que, ces dernières années, les entraîneurs ne durent pas longtemps à Lugano. Le dernier à avoir tenu plus d'un an, c'était Livio Bordoli, avec qui nous étions montés en Super League en 2015. Je ne connais pas Fabio Celestini personnellement, mais sa trajectoire me fait penser qu'il doit être influencé par la jouerie espagnole. Or, qu'essayait de faire Abascal, sinon proposer du jeu à l'espagnole? Celestini risque bien d'être confronté aux mêmes problèmes que son prédécesseur. Et comme le président est convaincu d'avoir une équipe capable de jouer pour les quatre premières places...» (nxp)