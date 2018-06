Il s'appelait le Madrigal et il a vécu une demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. C'était en avril 2006 et le Villarreal CF, vaincu 1-0 à l'aller à Londres, avait eu une balle de prolongation et, potentiellement, de finale. Mais Juan Roman Riquelme avait manqué son penalty de la 88e dans un stade rendu silencieux par cet échec. Et les Gunners se sont qualifiés avec ce très chanceux 0-0 arraché au terme d'un match dominé par les Espagnols.

Pour arriver dans cet étonnant petit stade, pas besoin de prendre la voiture, le bus ou le train: comme la plupart des enceintes espagnoles, celle du Villarreal CF a la bonne idée de se situer en pleine ville, au détour d'un quartier. Tout autour s’élèvent des habitations, des petites épiceries et surtout plusieurs débits de boisson où l'on peut essayer la fameuse «horchata de chufa», une boisson sucrée et glacée à base de souchet ou de riz. La région de Valence est la seule au monde où est produit ce breuvage ma foi assez étonnant.

Après un ou deux verres de «horchata de chufa», dont l'abus est conseillé pour faire monter la température avant les matches, les «hinchas» du «Submarino» prennent donc le chemin du stade, qui a officiellement changé de nom en 2017. Le Madrigal n'est plus, bienvenue au «Estadio de la Ceramica». La céramique est en effet l'une des autres spécialités de la région et plusieurs producteurs sont sponsors du club.

Pour s'offrir un petit coup de projecteur et satisfaire ses partenaires, le président s'est autorisé ce changement. Au passage, réglons d'entrée le problème orthographique: la ville s'appelle Vila-Real, le club Villarreal CF. Et ses résultats forcent le respect. Même s'il n'est pas un grand d'Espagne, Villarreal s'est fait sa place dans le très compétitif football espagnol, sans la voler ou l'acheter.

Inspiré d'une chanson des Beatles

Vice-champion en 2008, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2006, trois fois demi-finaliste de la Ligue Europa (2004, 2011, 2016), le Sous-Marin jaune vient de terminer la saison 2017-18 à une très belle 5e place, derrière le grand rival Valence mais devant les deux clubs de Séville! Un parcours très méritoire pour ce club sans grandes ressources à la base.

Le Villarreal CF a eu l'intelligence de notamment consolider ses fondations, sa «Ciudad Deportiva» étant l'une des plus grandes du pays: dix terrains de football, dont trois en synthétique, et une superficie de plus de 80'000 m2! Le tout avec des chambres pour les jeunes, le centre de formation étant l'un des plus réputés d'Espagne. Voilà un club intelligent, parti du niveau régional et amené aujourd'hui à visiter l'Europe au gré de ses résultats.De quoi remplir de fierté ses supporters, qui montrent leur attachement au club: la capacité du stade est de 23'500 spectateurs et Villarreal compte 19'100 abonnés. En ville, les maillots jaunes sont partout sur les épaules des enfants et des jeunes adultes, parfois même sur celles de leurs aînés. Respectable.

Tiens, d'ailleurs, pourquoi le club est-il surnommé le «Sous-marin jaune»? La réponse remonte à 1968 et vient des supporters, encore eux. Alors que Villarreal se battait pour monter en troisième division, les «hinchas» ont eu une illumination en voyant leurs favoris en jaune. Ils ont commencé à chanter: «Amarillo es el Villarreal, amarrillo es, amarillo es...», sur l'air de «Yellow Submarine» des Beatles, une chanson née deux ans plus tôt du côté de Liverpool.

C'est donc là, dans ce Stade de la Céramique que s'affronteront l'Espagne et la Suisse ce dimanche soir. Les internationaux suisses, lors de l'entraînement de samedi, ont découvert ce stade tout de jaune bâti, avec ses deux tribunes en pente derrière les buts. Une enceinte pas toute neuve (construite en 1923), mais rénovée en 2005, au début des grandes aventures européennes. Ce stade comporte un vrai charme, également dû à sa proximité avec le peuple, ayant été construit au milieu des habitations on l'a dit. Un lieu qui respire le football et les belles soirées européennes et nationales.

Il ne s'agit que de la troisième fois que l'équipe nationale espagnole choisit le stade du Villarreal CF pour un de ses matches. Lors de ses deux premières visites, la «Roja» a battu Saint-Marin et le Chili; elle n'imagine pas un seul instant un autre résultat face à la Suisse ce soir. Surtout que cette rencontre sera la dernière dans le pays d'une légende du football espagnol, Andres Iniesta. Partir sur une défaite face à la Suisse? Il faudrait assurément quelques «horchata de chufa» pour s'en remettre... (Le Matin)