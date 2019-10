FC Sion Ayoub Abdellaoui (Algérie). 10 octobre, 20h45: Algérie – RD Congo (amical, à Blida). 15 octobre, 21h: Algérie – Colombie (amical, à Lille). Roberts Uldrikis (Lettonie). 10 octobre, 20h45: Lettonie – Pologne (qualifications Euro 2020, à Riga). 15 octobre, 20h45: Israël – Lettonie (qualifications Euro 2020, à Berzew). Ermir Lenjani (Albanie). 11 octobre, 20h45: Turquie – Albanie (qualifications Euro 2020, à Istanbul). 14 octobre, 20h45: Moldavie – Albanie (qualifications Euro 2020, à Chisinau). Bastien Toma, Urs Bamert (Suisse M21). 11 octobre, 19h: Suisse M21 – Géorgie M21 (qualifications Euro M21, à Winterthour). 15 octobre, 18h: Azerbaïdjan M21 – Suisse M21 (qualifications Euro M21, à Sumgayit). NE Xamax Marcis Oss (Lettonie). 10 octobre, 20h45: Lettonie – Pologne (qualifications Euro 2020, à Riga). 15 octobre, 20h45: Israël – Lettonie (qualifications Euro 2020, à Berzew). Taulant Seferi (Albanie). 11 octobre, 20h45: Turquie – Albanie (qualifications Euro 2020, à Istanbul). 14 octobre, 20h45: Moldavie – Albanie (qualifications Euro 2020, à Chisinau). Arbenit Xhemajli (Kosovo). 10 octobre, 18h: Kosovo – Gibraltar (amical, à Pristina). 15 octobre, 19h: Albanie M21 – Kosovo M21 (qualifications Euro M21, à Elbasan). Léo Seydoux (Suisse M21). 11 octobre, 19h: Suisse M21 – Géorgie M21 (qualifications Euro M21, à Winterthour). 15 octobre, 18h: Azerbaïdjan M21 – Suisse M21 (qualifications Euro M21, à Sumgayit). Maren Haile-Selassie (Suisse M20). 10 octobre, 18h: Suisse M20 – République Tchèque M20 (amical, à Soleure). 13 octobre, 15h: Suisse M20 – Allemagne M20 (amical, à Bienne). Servette FC Kastriot Imeri et Robin Busset (Suisse M20). 10 octobre, 18h: Suisse M20 – République Tchèque M20 (amical, à Soleure). 13 octobre, 15h: Suisse M20 – Allemagne M20 (amical, à Bienne).

Deuxième pause des équipes nationales oblige, les clubs de Super League se retrouvent privés ces jours-ci de leurs joueurs internationaux (voire ci-contre). C’est dès lors la possibilité, pour ceux qui restent, de travailler parfois autrement, dans une ambiance peut-être aussi plus relâchée (mais non moins studieuse), sans la pression du match du week-end à préparer – le championnat ne reprenant que les 19 et 20 octobre. Partout, il y a ce qu’il importe d’améliorer, ce qu’il faut changer (quand les résultats tardent ou ont disparu), ce qu’il convient de renforcer encore dans l'espoir d'atténuer ses sautes de forme qui sont le lot de la majorité des clubs.

Pour Sion, c’est en même temps l’occasion de découvrir son tout nouveau centre d’entraînement. Si tout n’est pas encore opérationnel (des vestiaires et le centre de réhabilitation ne sont pas tout à fait terminés), le transfert de la «Porte d’Octodure», à Martigny, où le FC Sion était basé depuis des années, à Riddes est déjà en très bonne voie. «Les joueurs sont en train de s’approprier les lieux», explique-t-on au siège du club.

Situé non loin du centre de formation du club valaisan installé dans une ancienne Biscuiterie, le nouveau lieu de vie - et de travail - du FC Sion a «poussé» de l’autre côté de la route cantonale, derrière l’enseigne Hornbach. Il comprend trois terrains en herbe ainsi que des surfaces habitables s’étalant sur 1000 m2. Particularité de l'endroit: en lieu et place d’une construction traditionnelle, des portacabines, provenant du chantier hydro-électrique du Nant de Drance, ont été aménagées. Montant de la facture: quelque trois millions de francs.

Le FC Sion ne mettra pas à profit cette deuxième trêve internationale (il y en aura une troisième en novembre) pour organiser un match amical officiel. Les protégés de Stéphane Henchoz disputeront en revanche une opposition interne contre les M21 valaisans entraînés par Sébastien Bichard.

Trois jours de congé pour Xamax

Pareil du côté de Neuchâtel où un match amical opposera mercredi après-midi (dès 15h30) Xamax aux espoirs de la Maladière. Afin d’offrir un break régénérateur à ses joueurs, Joël Magnin leur offrira trois jours de congé complets (de vendredi en fin de journée à lundi après-midi). L’idéal pour recharger des organismes fortement sollicités ces derniers temps.

Troisième club romand de Super League, Servette disputera enfin ce week-end un match amical, dans un lieu tenu secret et face à un adversaire qui le restera (afin de ne pas grever le budget des frais de sécurité inhérents habituellement à ce genre de rendez-vous).