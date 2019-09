Samedi en fin d’après-midi, le choc au sommet opposant en 2e ligue interrégionale (groupe 5) le SC Zofingue et le NK Pajde a complètement dégénéré. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs des visiteurs ont notamment voulu s’en prendre à l’arbitre et à ses assistants, qu'ils ont attaqué. Le trio arbitral a dû trouver refuge dans une zone VIP du petit stade Trinermatten pour échapper à la meute de ses poursuivants.

A l’origine de ce déchaînement de violence intolérable et de scènes n’ayant pas leur place sur un terrain de sport, les six expulsions prononcées par M. Lumni Ukaj, tous à l’encontre de joueurs (ou membres du staff) du club de Möhlin ont très certainement eu une influence sur le comportement du NK Pajde, entraîné par Dejan Rakitic, le frère d’Ivan, l'international croate du Barça. L’arbitre avait sorti son premier carton rouge après quelques minutes seulement, avant d’expulser ensuite l’assistant coach. Deux nouveaux rouges tombaient dans les cinq dernières minutes d’un match remporté 3-2 par Zofingue grâce à un but victorieux tombé à la 89e. Dans son rapport, l’arbitre fait état de deux autres expulsions signifiées après le coup de sifflet final – on peut supposer qu’elles concernent deux de ses agresseurs.

Entraîneur d’un club présidé par Luka Rakitic (le papa), Dejan Rakitic ne comprend pas le comportement de l’arbitre. «Je pratique le football depuis longtemps mais je n'ai jamais rien connu de tel. Ce que l'arbitre a sifflé dans ce match était simplement une blague», a-t-il fustigé dans les colonnes du Tagblatt. Et d'expliquer plus en détail à nos confrères du Blick: «Je ne sais pas ce qu'il avait contre nous. Peut-être à cause de la nationalité ... Parce que nous n'avons rencontré aucun problème avec Zofingue (ndlr: ce que confirme Flavio Catricalà, le coach local). On a laissé le vestiaire propre, sans battre personne.»

L’entraîneur ne cautionne au demeurant pas les multiples dérapages de ses joueurs. «C’était une réaction émotionnelle mais cela ne constitue en aucun cas une excuse.»

Alors que la police cantonale, alertée, a ouvert une enquête dès son arrivée sur les lieux, l’arbitre a déposé pour sa part une plainte pénale pour insultes et agressions contre des représentants du NK Pajde. Le club s’expose à de lourdes sanctions, allant d'une amende gratinée (assorti d’une longue suspension pour les protagonistes de l’affaire) à l’exclusion de l’équipe du championnat actuel en passant par des retraits de points. «Ce qui est arrivé n’aurait jamais dû se produire, devait expliquer Ramon Zanchetto, secrétaire de la ligue amateur à plusieurs médias. Nous prenons cette affaire très au sérieux.»