Comme Sion, Servette et tant d'autres en Super League, NE Xamax a choisi l’option de mettre ses joueurs et son staff technique au chômage technique, comme s’apprête à l’y autoriser le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Une mesure d'urgence qui doit en principe être entérinée ce vendredi.

Mais alors qu’à Tourbillon, plusieurs cadres, dont le capitaine Xavier Kouassi, ont refusé une telle mesure, ce qui leur a valu d’être licenciés, le club neuchâtelois n’a été confronté à aucune opposition sur le fond. «Tout le monde a pris conscience qu’il fallait faire un effort, explique le président Christian Binggeli. Les joueurs n’ont pas hésité à signer la feuille, et le staff lui aussi a été magnifique. Comparés à ce qui peut être proposé ailleurs, nos salaires demeurent raisonnables. Beaucoup de joueurs avaient déjà fait des efforts financiers en signant chez nous.»

Magin: «Une question morale»

Confiné chez lui où il s'improvise maître d'école pour son fils, Joël Magnin revient sur cette «séance d’équipe» très particulière puisque les joueurs s’y sont présentés en ordre dispersé (afin d'éviter tout rassemblement de plus de cinq personnes). «Sur le principe, détaille le coach de la Maladière, on a tout de suite dit oui, c’est une question morale. Quand on voit ce qui se passe autour de nous dans les entreprises, les PME ou chez les artisans, je trouverai indécent d’ergoter (…) Tout le monde a adhéré, il n’y a pas eu de discussion.»

Les rares - et légitimes - questions ont concerné un éventuel effet rétroactif si d’aventure le championnat pouvait reprendre et aller à son terme. «Certains joueurs se sont demandés par exemple ce qu’il adviendrait si le club retrouvait des ressources, mais cela n’est pas allé beaucoup plus loin. Le groupe a fait preuve de solidarité. Peut-être a-t-on une autre façon de penser à Xamax.»

N.JR