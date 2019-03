Dans le onzième épisode de «C'te équipe», la bande des sports vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité dans un numéro 100% football. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis à 17 heures.

Autour de la table de «C’te équipe», présidée comme d'habitude par Mathieu Aeschmann, Daniel Visentini, Julien Caloz et Florian Müller confrontent leurs idées lors de deux chapitres consacrés à l'équipe de Suisse de football avant de s'attaquer à l'épineux cas xamaxien.

Désormais, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify.

Le sommaire:

1. (dès 1'46) Football - Equipe de Suisse. Lente à l'allumage, la Nati s'est finalement imposée en Géorgie pour le premier match des qualifications en vue de l'Euro 2020. La Suisse a joué avec Manuel Akanji et Fabien Schär dans l’axe, se permettant le luxe de laisser Nico Elvedi et Timm Klose, titulaires lors de la victoire face à la Belgique (5-2), sur la touche. La Nati possède-t-elle actuellement la plus grosse densité en défense centrale de son histoire? (Le podcast a été enregistré avant l'annonce du forfait de Fabian Schär pour le match face au Danemark.) Lichtsteiner, stop ou encore? Beaucoup d’envie chez le capitaine désormais historique, mais aussi beaucoup de déchet et beaucoup d’agacement dans le jeu. A-t-il encore le niveau ou perd-t-on notre temps? N’est-ce pas le moment pour Petkovic de lui indiquer clairement le chemin de la sortie?

2. (dès 14'42) Football - Equipe de Suisse. La Suisse affronte le Danemark mardi à Bâle dans ce qui est déjà le choc au sommet de ce groupe D. Au fait, des deux équipes, huitièmes de finalistes du dernier Mondial, quelle est la favorite pour la première place? Les absences conjuguées de Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic pourront-elles être compensées dans le jeu? Ou est-ce que, autant à la création qu’à la finition, la Suisse va se retrouver handicapée comme face à la Géorgie? Le retour d'Admir Mehmedi est-il une bonne nouvelle dans l’espoir de voir une animation offensive plus percutante face à une défense danoise qui sera autrement plus difficile à bouger?

3. (dès 27'53) Football - Super League. Alors qu’il se porte un peu mieux au niveau comptable, NE Xamax a annoncé qu’il ne compterait plus sur Stéphane Henchoz la saison prochaine. N’est-ce pas se tirer une balle dans le pied alors que l’équipe est encore en «mission commando» pour le maintien? Comment Henchoz va-t-il faire pour garder son vestiaire mobilisé, alors même que plusieurs cadres sont également en fin de contrat (Walthert, Veloso, Tréand, Doudin, Di Nardo et surtout Nuzzolo)? A quoi va ressembler Xamax la saison prochaine sous la houlette de Joël Magnin? Une équipe de jeunes avec quelques rares cadres? A ce moment-là ne vaut-il pas mieux évoluer en Challenge League?

4. (dès 42'46) Le Quiz des sports. Nos journalistes s'écharpent sur quatre questions, dans un hommage permanent à Julien Lepers, pour remonter au classement du quiz. (nxp)