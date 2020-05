En temps normal, les assemblées de la Ligue ressemblent à une kermesse, chaque club déléguant souvent plusieurs personnes pour le représenter. On y croise des présidents, des directeurs généraux, des secrétaires, etc. Cela fait toujours beaucoup de monde qui se croise et se recroise.

30 places en tout et pour tout

Mais vendredi à Berne, à l’occasion du vote crucial sur la reprise ou non du championnat, rien de tel. En raison des gestes barrières et des règles sanitaires (distanciation sociale) imposées, chaque club ne pourra déléguer qu’une seule personne au Stade de Suisse selon les instructions de la Swiss Football League. En tout et pour tout, 30 personnes seulement, y compris les neuf membres du comité de la SFL, pourront ainsi accéder à la salle dans laquelle se tiendront les délibérations ainsi que les deux votes soumis à l'assemblée.

Qui représentera les clubs romands? Alors que Pascal Besnard, le nouveau président «grenat», ira défendre les intérêts du Servette FC, NE Xamax sera représenté par son nouveau propriétaire, Jean-François Collet, l’homme à la double casquette – le successeur de Christian Binggeli est aussi vice-président de la Ligue.

Et du côté du FC Sion? Etonnamment, cela ne sera pas Christian Constantin, qui a choisi de ne pas entreprendre le déplacement de Berne. Après avoir déjà posé quelques banderilles, le patron de Tourbillon a préféré s’abstenir, laissant à Marco Degennaro, son directeur général, le soin de représenter le club valaisan.

«Je ne suis pas assez diplomate»

«Je ne suis pas assez diplomate pour participer à une telle assemblée, justifie le président du FC Sion au sujet de son absence. Marco l’est beaucoup plus. Il est davantage dans la médiation que moi. D’autant plus que tout est dirigé en fonction de ce que les dirigeants de la Ligue ont décidé entre eux.» On peut toutefois imaginer que le téléphone «chauffera» entre les couloirs du stade de Suisse et les bureaux de la «Porte d’Octodure», à Martigny.

En Challenge League, c’est Stefan Nellen qui représentera le Lausanne-Sport. Avant de passer au vote, l’actuel vice-président de la Pontaise aura certainement une dernière occasion d’y présenter la proposition «12 + 8» formulée par son club ainsi que ses avantages. Du côté du Stade-Lausanne-Ouchy, c’est Hirac Yagan, directeur sportif et bras droit du président Vartan Sirmakes, qui ira déposer le précieux bulletin dans l’urne bernoise.

N.JR