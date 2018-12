Le 9 février prochain, dans le cadre du repas de gala du FC Sion, Christian Constantin sera l’une des principales attractions de la soirée de tous les superlatifs. Le boss valaisan y donnera son premier one man show, interprétant pour l’occasion plusieurs facettes de son personnage. Mais pourquoi se lancer dans un tel défi? «C'est mieux qu'un discours ennuyeux. Au fil des éditions, j’ai compris que les gens venaient aussi pour me voir faire le clown. Ils vont cette fois être gâtés…»

Si CC, de son aveu même, sera «seul avec lui-même», il a demandé à plusieurs humoristes romands (dont Yann Lambiel et Brigitte Rosset) de l’assister avant un spectacle d’une durée d’une demi-heure environ mis en scène par Jean-Luc Barbezat. «Ceux qui ont l’habitude de m’imiter ne vont pas me rater. On verra si je suis mon meilleur double !», nous expliquait récemment le président-cabotin de Tourbillon.

Après avoir interprété différents rôles, dont ceux de Napoléon et d’Elvis Presley pour n’en citer que deux, Constantin a choisi de se mesurer dans un numéro d’équilibriste. «J’ai commencé à répéter depuis plusieurs semaines. J’apprends mon texte, tout en m’autorisant quelques libertés…»

Plus grand que Beaulieu et Beausobre

Ce jeudi, CC préparait son show à Vevey, en compagnie de Joseph Gorgoni, le père de Marie-Thérèse Porchet. «Moi, je serai Marie-Christiane», s’amuse Constantin, qui jouera probablement à guichets fermés. «On devrait être 7680. Toutes les places VIP sont déjà parties.» 7680 personnes présentes au CERM de Martigny, c’est bien plus que les capacités de Beaulieu à Lausanne (1850 places), Beausobre à Morges (900) ou du Théâtre du Léman à Genève (1350) – seul l’Arena, avec 9500 places, peut accueillir davantage de spectateurs. Christian Constantin s’en tiendra toutefois à une seule et unique représentation. «Je n’ai pas prévu de partir en tournée!», conclut-il.

