On savait déjà que Christian Constantin sera sur scène le 9 février prochain, au CERM de Martigny, à l’occasion du repas de soutien du FC Sion. Mais on ignorait à qui le boss de Tourbillon allait donner la réplique ce soir-là, en ouverture…

Aujourd’hui, le canevas de la soirée de tous les superlatifs est ficelé, et la trame sous toit. Après avoir exploré plusieurs pistes locales, toutes abandonnées pour les besoins du scénario («aucun coach n’a pu me driller»), CC a choisi de placer la barre beaucoup plus haut en se tournant vers… Alain Delon, le dernier monstre sacré du cinéma français. Lequel, par le biais d’une connaissance commune, a accepté de venir chaperonner Christian Constantin jusque sur la scène. «Selon ce qui est prévu dans le script, dévoile le boss valaisan, je vais notamment lui demander de m’apprendre à faire le guépard.» Afin de préserver l’intrigue, on n’en saura pas beaucoup plus.

Si ce n’est que les quelque 7800 personnes attendues vivront en direct une rencontre forte en émotions… (Le Matin)