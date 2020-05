Ancien coach de Grasshoppers, Bâle et Young Boys, Christian Gross (65 ans) a annoncé dimanche dans l’émission «Sportpanorama» qu’il mettait un terme à sa carrière d’entraîneur après 32 années passées au poste de coach.

C’est à Bâle que Gross a vécu les saisons les plus prolifiques de sa carrière. Entraîneur du club rhénan durant 10 ans, il a fêté quatre titres de champion de Suisse et quatre Coupe de Suisse avec le FCB. Les épopées européennes du club bâlois en Champions League de 2002 et 2008 font d’ailleurs partie des grands moments du football helvétique.

Après quelques étapes dans les grands championnats européens comme l’Allemagne (Stuttgart) et l’Angleterre (Tottenham), Gross a entraîné ces six dernières années les clubs d’Al-Ahli en Arabie Saoudite et Zamalek en Egypte. Il a été licencié en 2020 par le club saoudien, qui aura finalement été la dernière équipe de son parcours d'entraîneur.

Six titres de champion de Suisse

Avec 15 titres (dont six de champion de Suisse) et neuf nominations en tant qu’entraîneur de l’année, Gross est le technicien suisse le plus décoré. En tant que joueur, Gross a notamment porté les couleurs des clubs romands de Xamax, Lausanne et Yverdon.

Curieusement, Gross a tout de même laissé une porte entrouverte pour un retour sur le banc d’une équipe. «Si déjà, ce serait un engagement dans un club à l’étranger. Je ne peux pas exclure définitivement cette possibilité », a-t-il déclaré lors de l’émission «Sportpanorama».