Le 22 avril dernier, le géant égyptien Zamalek annonçait sur son site internet que Christian Gross avait signé un contrat de deux ans. L'ancien entraîneur de Bâle et d'YB allait vivre sa première expérience en Afrique, qui plus est dans un club mythique. Son salaire était estimé à un million de francs par saison. Bref, tout allait bien. Gross avait demandé à son nouveau président de commencer dès la saison suivante, en août, histoire de n'avoir aucune influence dans la très décevante saison en cours et de repartir avec une feuille blanche. Proposition acceptée par le président.

Mais Zamalek est un club irrationnel. «L'accord entre Christian Gross et Zamalek est annulé», a déclaré le vendredi 11 mai à la BBC Mohamed Habshi, représentant des intérêts de l'entraîneur suisse. Ces propos interviennent quelques jours après que le président Mortada Mansour a... confirmé l'entraîneur intérimaire Khaled Galal pour la saison prochaine!

La saison de Zamalek (éliminé en Coupe d'Afrique, distancé en championnat avec une piteuse quatrième place, pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions) avait pourtant été jugée désastreuse par le président, mais une brillante victoire 4-1 face à Ismaili en demi-finale de la Coupe d'Égypte il y a une semaine l'a semble-t-il fait changer d'avis quant à l'identité de son prochain entraîneur, l'intérim de Galal allant probablement se prolonger. Et tant pis pour Christian Gross, devenu soudain indésirable!

Si Galal était confirmé dans ses fonctions (qui sait encore ce qui peut se passer...), il deviendrait le vingt-quatrième entraîneur «fixe», les guillemets sont importants, de Zamalek depuis 2014, année de la prise de fonctions de Mansour Mortada!

Voilà donc Christian Gross sans emploi pour la prochaine saison, mais sur une liste élargie de candidats pour le poste de sélectionneur du Cameroun. (Le Matin)