C'est le journal «L'Equipe» qui l'annonce, Christian Jeanpierre (54 ans) ne fait plus partie des plans de la première chaîne française. Après trente ans d'antenne, son départ est imminent. Il lui aurait d'ailleurs été annoncé par les dirigeants de TF1.

Pour l'Euro 2020, qu'elle va diffuser conjointement avec M6, TF1 ne devrait donc plus compter que sur le duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Douze matches sont au programme de la chaîne privée, contre 22 à l'Euro 2016 et 28 au Mondial 2018.

En 2008, suite à la mort de Thierry Gilardi, Christian Jeanpierre était devenu le commentateur des matches de l'équipe de France de football. Il a occupé ce poste jusqu'à son éviction à l'Euro 2016, au profit de Grégoire Margotton. Il a également été la voix de Téléfoot entre 2008 et 2018.

Jeanpierre commentait aussi les phases finales des Coupes du monde de rugby depuis 1999. Son dernier match sur TF1 remonte au 2 novembre 2019.Il s'agissait de la finale Angleterre-Afrique du Sud (12-32), disputée à Yokohama (Japon).

C.-A. Z.