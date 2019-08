- Christian Schneuwly, prenons les choses dans l’ordre chronologique: pourquoi avoir décidé, de façon apparemment un peu abrupte, de demander au FC Lucerne de vous libérer de votre contrat, il y a dix jours?

- Parce que je voulais faire partie d’une équipe où on me confie des responsabilités et le temps de jeu qui va avec. Or on ne me garantissait plus ni l’un ni l’autre à Lucerne.

- Était-ce une surprise pour vous?

- Non car en fin de saison dernière déjà, j’avais eu une discussion franche avec le coach qui m’avait annoncé qu’il ne me considérerait désormais plus comme un titulaire. Dans un premier temps, j’ai accepté ce nouveau statut, mais plus les semaines passaient, plus je me rendais compte que je vivais mal cette situation. Il ne faut pas oublier qu’un mois plus tôt seulement, j’étais encore capitaine de cette équipe. Depuis la reprise, je me posais mille questions qui me perturbaient chaque jour davantage. D’où ma décision de quitter Lucerne.

- Aviez-vous alors déjà des contacts avec différents clubs?

- Absolument pas! Ce n’est que deux jours plus tard que mon agent a eu les premiers contacts avec le LS.

- Le LS a donc été le premier à se manifester?

- Oui et je dois dire que cet intérêt m’a beaucoup flatté. Même si d’autres clubs m’ont ensuite sollicité, dans ma tête mon choix a tout de suite été très clair. Et puis, Lausanne présente un autre avantage puisque je me rapproche un peu de Fribourg, ce que je souhaitais aussi.

- Continuer d’évoluer en Super League n’était pas une priorité pour vous? - Non (Il marque une petite pause). Depuis 1998 et la finale de Coupe de Suisse gagnée contre St-Gall, le LS est un club à part pour moi. J’avais dix ans à cette époque et pour un Fribourgeois passionné de foot, les clubs de l’élite les plus proches étaient alors Young Boys, Xamax et le LS… Mon cœur a dit LS.

- Qu’avez-vous fait entre le moment où vous avez quitté Lucerne et votre arrivée à la Pontaise?

- Rien les deux ou trois premiers jours car les émotions étaient fortes après une telle décision. Il m’a fallu digérer un peu tout cela. Ensuite, j’ai continué à m’entraîner seul.

- À Lausanne, Giorgio Contini vous voulait absolument. Il attend maintenant beaucoup de vous.

- Et j’en suis très heureux. Je suis venu ici pour avoir ce genre de responsabilités, apporter mon expérience au groupe et aussi aider les nombreux jeunes à progresser. Et puis, le projet sportif du LS, que Pablo Iglesias m’a longuement exposé, est tout simplement magnifique. Ce que l’on me propose ici est exactement le genre de défi dont je rêvais.