Neuchâtel Xamax FCS a engagé le joueur turco-suisse Tunahan Çiçek, 26 ans. Attaquant de pointe à Schaffhouse depuis une année, il a fini deuxième meilleur buteur du championnat de Challenge League (21 buts), juste derrière Raphaël Nuzzolo (NE Xamax/26 buts). Son contrat porte sur deux ans, avec une option pour une année supplémentaire. «On ne s’attend malheureusement pas à autant de buts en Super League », a souri le président Christian Binggeli. «Mais avoir le choix entre deux buteurs de talent est une grande chance pour le club». «Pour moi, c’est un vrai grand nouveau départ», a confié au club Çiçek. «Je me marie le 30 juin et je quitte la région du Lac de Constance pour la première fois. Cela fait beaucoup de changements, mais c’est très motivant. Le projet xamaxien me plaît beaucoup». (ATS/nxp)